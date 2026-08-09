Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. периферия Южные Эгейские острова
  4. Жилая

Жилье в периферии Южные Эгейские острова, Греция

;
Kea Municipality
5
Municipality of Thira
10
Thira Municipal Unit
10
Municipality of Mykonos
8
Показать больше
36 объектов найдено
Дуплекс 8 комнат в Картерадос, Греция
Дуплекс 8 комнат
Картерадос, Греция
Число комнат 8
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Santorini – Dual-residence property, private courtyard & wheelchair accessible – 1/6 Ownersh…
$97,910
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Тира, Греция
Дом 3 спальни
Тира, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Вилла Санторини с джакузи – 1/6 €360 000С помощью модели совместного владения мы позволяем б…
$424,671
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Paros Municipality, Греция
Дом 3 спальни
Paros Municipality, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 5 000 м²
Paros Residence 170 кв.м. - 5000 кв.м. Участок - 3 спальни, частный бассейн - 1/6 Совладение…
$254,876
Оставить заявку
TekceTekce
Вилла в Миконос, Греция
Вилла
Миконос, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 260 м²
Property Code: HPS5743 - Villa FOR SALE in Mykonos Kanalia for € 3.500.000 . This 260.00 sq…
$4,03 млн
Оставить заявку
Вилла в Псарроу, Греция
Вилла
Псарроу, Греция
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 655 м²
Mykonos island (Kounoupas) ERASMOS REAL ESTATE recommend the sale of a complex of 7 traditio…
$3,44 млн
Оставить заявку
Дом 2 спальни в Аналипси, Греция
Дом 2 спальни
Аналипси, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
В красивой Астипалее, на острове Эгейского моря, рай на земле, этот великолепный дом с видом…
$281,100
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Вилла в Миконос, Греция
Вилла
Миконос, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 108 м²
Property Code: HPS5741 - Villa FOR SALE in Mykonos Houlakia for € 930.000 . This 108.00 sq.…
$1,07 млн
Оставить заявку
Вилла в Миконос, Греция
Вилла
Миконос, Греция
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 121 м²
Property Code: HPS5737 - Villa FOR SALE in Mykonos Kanalia for € 10.500.000 . This 1121.00 …
$12,08 млн
Оставить заявку
Вилла в Kea Municipality, Греция
Вилла
Kea Municipality, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 330 м²
Property Code: HPS5736 - Villa FOR SALE in Kea Pisses for € 0 . This 330.00 sq. m. Villa …
Цена по запросу
Оставить заявку
Вилла в периферия Южные Эгейские острова, Греция
Вилла
периферия Южные Эгейские острова, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 160 м²
Naxos island Agidia village. For sale on one of the most beautiful islandsof the Cyclades: 2…
$757,487
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Галисас, Греция
Квартира 1 спальня
Галисас, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 20 м²
Обзор недвижимости: Комплекс апартаментов на острове Сирос Местоположение: остров Сирос, …
Цена по запросу
Оставить заявку
Вилла в Миконос, Греция
Вилла
Миконос, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 338 м²
Property Code: HPS5740 - Villa FOR SALE in Mykonos Panormos for € 2.000.000 . This 338.00 s…
$2,30 млн
Оставить заявку
Вилла 18 комнат в Antiparos Municipality, Греция
Вилла 18 комнат
Antiparos Municipality, Греция
Число комнат 18
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 583 м²
Площадь: 583 м2Площадь земли: 4590 м2Спальни: 8Ванные комнаты: 10Гараж: 4Расположенная всего…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
Языки общения
English
Дом 3 спальни в Кориссия, Греция
Дом 3 спальни
Кориссия, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Расположенная в действительно привилегированном месте на острове Кеа, в востребованном район…
$506,667
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Вилла 6 комнат в Kea Municipality, Греция
Вилла 6 комнат
Kea Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
OTZIAS, KEA This stunning 120 sq.m. villa sits on a sprawling 6,000 sq.m. plot, blending …
$1,10 млн
Оставить заявку
Коттедж в Псарроу, Греция
Коттедж
Псарроу, Греция
Площадь 285 м²
Mykonos island, Faneromeni area, detached house unfinished of 285 sq.m. on a plot of 4000 sq…
$1,51 млн
Оставить заявку
Вилла в Kea Municipality, Греция
Вилла
Kea Municipality, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 495 м²
Property Code: HPS5589 - Villa FOR SALE in Kea Spathi for € 5.000.000 . This 495 sq. m. fur…
Цена по запросу
Оставить заявку
Бунгало 2 комнаты в Municipality of Thira, Греция
Бунгало 2 комнаты
Municipality of Thira, Греция
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Современный дом (Semi-detached) в топовой локации | Санторини Локация: Санторини — …
$374,989
Оставить заявку
Вилла в Миконос, Греция
Вилла
Миконос, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 500 м²
Площадь: 1500 м2Площадь земли: 8000 м2Спальни: 6Ванные комнаты: 7.Современная вилла располож…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
Языки общения
English
Вилла 12 комнат в Миконос, Греция
Вилла 12 комнат
Миконос, Греция
Число комнат 12
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 215 м²
Количество этажей 2
MYKONOS, KANALIA Mykonos, Greece The villa in Mykonos, Kanalia offers a unique opportuni…
$2,15 млн
Оставить заявку
Вилла 2 комнаты в Эмборион, Греция
Вилла 2 комнаты
Эмборион, Греция
Число комнат 2
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 750 м²
Количество этажей 3
Nestled in the traditional village of Emporio, this exquisite villa complex offers 240m² of …
$1,76 млн
Оставить заявку
Дом 10 комнат в Наксос, Греция
Дом 10 комнат
Наксос, Греция
Число комнат 10
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 189 м²
Количество этажей 4
Прекрасный семейный дом 189 кв. с 4 уровнями на продажу в Греции, Наксос, Аггидия! Он состои…
$376,931
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Пиргос Каллистис/Пиргос, Греция
Дом 3 комнаты
Пиргос Каллистис/Пиргос, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Количество этажей 2
Подробности недвижимости: Расположение: Пиргос Каллистис, Санторини Спальни: 2 Ванные к…
$301,771
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Парикия, Греция
Квартира 3 комнаты
Парикия, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 70 м²
Количество этажей 2
Жилой комплекс с бассейном и садами в 50 метрах от моря, Парос, Греция Предлагаются апартам…
$353,697
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Kea Municipality, Греция
Дом 5 комнат
Kea Municipality, Греция
Число комнат 5
Площадь 250 м²
Уникальная недвижимость в удивительном и тихом месте. Перед морем и волной. С лестницей, спу…
$889,737
Оставить заявку
Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Aghia Anna, Греция
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Aghia Anna, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Этаж 2/3
The project is located in the southern part of Athens close to the centre of Voula in a quie…
$587,181
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Андрос, Греция
Вилла 4 комнаты
Андрос, Греция
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 171 м²
Количество этажей 2
Недавно построенная роскошная вилла на продажу в Андросе с большим земельным участком Обзор…
$969,804
Оставить заявку
Вилла 7 комнат в Фиростефани, Греция
Вилла 7 комнат
Фиростефани, Греция
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 145 м²
Houses for sale in Santorini,  Firostefani. Luxury houses for sale in Santorini. Homes fo…
$811,387
Оставить заявку
Дом в Тира, Греция
Дом
Тира, Греция
Площадь 360 м²
Санторини, Тера: В уникальном месте острова, 2 Дома продаются в стадии строительства, 180 кв…
$1,68 млн
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Тира, Греция
Дом 4 комнаты
Тира, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 180 м²
Санторини, Тера: В уникальном месте острова Под строительство На продажу Дом 180 кв.м. в 550…
$841,224
Оставить заявку

Типы недвижимости в периферии Южные Эгейские острова

квартиры
дома

Параметры недвижимости в периферии Южные Эгейские острова, Греция

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти