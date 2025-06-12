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Дома с садом в периферии Южные Эгейские острова, Греция

Municipality of Mykonos
27
Municipality of Rhodes
15
Municipality of Thira
11
Thira Municipal Unit
11
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1 объект найдено
Вилла 6 комнат в Kea Municipality, Греция
Вилла 6 комнат
Kea Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
OTZIAS, KEA. 210 000 € • (1/6 Ownership)Испытайте частичное владение на греческом острове с …
$238,747
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Типы недвижимости в периферии Южные Эгейские острова

виллы
коттеджи
таунхаусы

Параметры недвижимости в периферии Южные Эгейские острова, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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