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Таунхаусы в периферия Южные Эгейские острова, Греция

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8 объектов найдено
Таунхаус 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Ano Potamos, Греция
Таунхаус 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Ano Potamos, Греция
Комнаты 1
Площадь 226 м²
Количество этажей 3
Продается ветхое жилье, таунхаус площадью 226 кв.м в регионе Киклады. Таyнхаус расположен на…
€300,000
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Aghia Anna, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Aghia Anna, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 142 кв.м в регионе Киклады на стадии строительства. Таyнхаус рас…
€400,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Aghios Prokopios, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Aghios Prokopios, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 123 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 123 кв.м в регионе Киклады на стадии строительства. Таyнхаус рас…
€360,000
Таунхаус 5 спален с видом на море, с видом на город, с furnishings в Aghia Anna, Греция
Таунхаус 5 спален с видом на море, с видом на город, с furnishings
Aghia Anna, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 142 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 142 кв.м в регионе Киклады на стадии строительства. Таyнхаус рас…
€385,000
Таунхаус 1 комната с furnishings в Municipality of Rhodes, Греция
Таунхаус 1 комната с furnishings
Municipality of Rhodes, Греция
Комнаты 1
Площадь 500 м²
Количество этажей 1
На продажу здание 500 кв.м на участке 2650 кв.м которое находится на стадии строительства. П…
€650,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в периферия Южные Эгейские острова, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
периферия Южные Эгейские острова, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 150 кв.м на о.Кос. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
€340,000
Таунхаус 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Klouvas, Греция
Таунхаус 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Klouvas, Греция
Комнаты 1
Площадь 800 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу комплекс из 4-х таунхаусов на острове Миконос, в местечке Агиос Лаза…
€6,50 млн
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Ано-Мера, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Ано-Мера, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на острове Миконос. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. П…
€700,000

Параметры недвижимости в периферия Южные Эгейские острова, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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