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Коттеджи в периферия Южные Эгейские острова, Греция

Коттедж В архив
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26 объектов найдено
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Галани, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Галани, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 100 кв.м в регионе Киклады на стадии строительства. Пер…
€160,000
Коттедж с Traditional house в Municipality of Mykonos, Греция
Коттедж с Traditional house
Municipality of Mykonos, Греция
Площадь 285 м²
Mykonos island, Faneromeni area, detached house unfinished of 285 sq.m. on a plot of 4000 sq…
€1,20 млн
Коттедж 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с бассейном в Тира, Греция
Коттедж 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с бассейном
Тира, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
Santorini island (Fira) Erasmos Real Estate recommend an excellent detached house of luxury …
€1,50 млн
Коттедж с Traditional house в Ия. Санторини, Греция
Коттедж с Traditional house
Ия. Санторини, Греция
Площадь 150 м²
Santorini island (Oia) Erasmos Real estate recommends an unfinished house (in concrete) 150s…
€2,00 млн
Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с камином в Ano Aprovato, Греция
Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с камином
Ano Aprovato, Греция
Количество спален 3
Площадь 152 м²
For Sale -- Residential Maisonette  -- Athens South: Alimos - Ano Kalamaki 152 Sq.m., 3 Bedr…
€250,000
Коттедж 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Alopronia, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Alopronia, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 114 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 114 кв.м в регионе Киклады. Первый этаж состоит из одно…
€250,000
Коттедж 4 спальни с видом на город, с furnishings в Municipality of Rhodes, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на город, с furnishings
Municipality of Rhodes, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 156 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 156 кв.м на острове Родос. Первый этаж состоит из 2 спа…
€580,000
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Municipality of Rhodes, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Municipality of Rhodes, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 120 кв.м на острове Родос. Коттедж состоит из 2 спальны…
€265,000
Коттедж 5 спален с бассейном, с видом на горы, с furnishings в Municipality of Rhodes, Греция
Коттедж 5 спален с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Municipality of Rhodes, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 420 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 420 кв.м на острове Родос на стадии строительства. Перв…
€720,000
Коттедж 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Municipality of Rhodes, Греция
Коттедж 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Municipality of Rhodes, Греция
Комнаты 1
Площадь 370 м²
Количество этажей 1
На стадии строительства. Цокольный этаж 120 кв.м предполагает одну или две квартиры с отдель…
€280,000
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Stenies, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Stenies, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 150 кв.м в регионе Киклады. Первый этаж состоит из гост…
€550,000
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings в Municipality of Rhodes, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Municipality of Rhodes, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 260 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 260 кв.м на острове Родос на стадии строительства. Котт…
€700,000
Коттедж 5 спален с видом на горы, с furnishings в Ялиссос, Греция
Коттедж 5 спален с видом на горы, с furnishings
Ялиссос, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 140 кв.м на острове Родос на стадии строительства. Перв…
€130,000
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с furnishings в Ялиссос, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Ялиссос, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 170 кв.м на острове Родос. Первый этаж состоит из гости…
€450,000
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Kiotari, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Kiotari, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 90 кв.м на острове Родос. Первый этаж состоит из гостин…
€350,000
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings в кудрявый, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings
кудрявый, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 210 кв.м на острове Родос. Первый этаж состоит из гости…
€300,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Karterados, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Karterados, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 120 кв.м на острове Санторини. Коттедж состоит из 3 спа…
€425,000
Коттедж 4 комнаты с furnishings в Municipality of Mykonos, Греция
Коттедж 4 комнаты с furnishings
Municipality of Mykonos, Греция
Комнаты 4
Площадь 510 м²
Количество этажей 1
Предлагаются на продажу 2 коттеджа общей площадью 510 кв.м на стадии строительства на о. Мик…
€1,10 млн
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Kastro, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Kastro, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 159 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 159 кв.м в регионе Киклады. Коттедж состоит из 3 спальн…
€560,000
Коттедж 6 спален с видом на море, с furnishings в Kato Agios Petros, Греция
Коттедж 6 спален с видом на море, с furnishings
Kato Agios Petros, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 340 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 340 кв.м в регионе Киклады. Цокольный этаж состоит из П…
€1,30 млн
Коттедж 2 спальни с видом на море, с furnishings в Emborios, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с furnishings
Emborios, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 70 кв.м на островах Додеканес. Коттедж состоит из 2 спа…
€450,000
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings в Кремасти, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Кремасти, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 200 кв.м на острове Родос. Коттедж состоит из 4 спальны…
€600,000
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Municipality of Rhodes, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Municipality of Rhodes, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 160 кв.м на острове Родос. Первый этаж состоит из одной…
€400,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Гаврион, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Гаврион, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 165 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 165 кв.м в регионе Киклады. Первый этаж состоит из 2 сп…
€480,000
Коттедж 1 спальня с Spalni в Камбос, Греция
Коттедж 1 спальня с Spalni
Камбос, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 1
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 50 кв.м на островах Додеканес. Коттедж со…
€190,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Миконос, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Миконос, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 130 кв.м на острове Миконос. Коттедж состоит из 3 спаль…
€570,000

Параметры недвижимости в периферия Южные Эгейские острова, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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