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Коттеджи в периферии Южные Эгейские острова, Греция

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1 объект найдено
Коттедж в Псарроу, Греция
Коттедж
Псарроу, Греция
Площадь 285 м²
Mykonos island, Faneromeni area, detached house unfinished of 285 sq.m. on a plot of 4000 sq…
$1,51 млн
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Параметры недвижимости в периферии Южные Эгейские острова, Греция

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