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Виллы в периферия Южные Эгейские острова, Греция

Вилла В архив
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32 объекта найдено
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с бассейном в Municipality of Mykonos, Греция
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с бассейном
Municipality of Mykonos, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Mykonos Kanalia area, indepetent villa of 95 sq.m. on a plot of 4000sq.m. traditional countr…
€630,000
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с бассейном в Тира, Греция
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с бассейном
Тира, Греция
Количество спален 5
Площадь 320 м²
Santorini island (Fira) a luxury traditional villa 320s.m. on a plot of 4.220s.m. recommende…
€2,00 млн
Вилла 10 спален со стеклопакетами, с кладовой, с барбекю в Municipality of Mykonos, Греция
Вилла 10 спален со стеклопакетами, с кладовой, с барбекю
Municipality of Mykonos, Греция
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 655 м²
Mykonos island (Kounoupas) ERASMOS REAL ESTATE recommend the sale of a complex of 7 traditio…
€3,47 млн
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Монолифос, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Монолифос, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 3
Продается 4-этажная вилла площадью 150 кв.м на острове Санторини. Первый этаж состоит из одн…
€850,000
Вилла 3 спальни с Spalni в Grigos, Греция
Вилла 3 спальни с Spalni
Grigos, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Код недвижимости: 1458 - ПРОДАЕТСЯ 3 спальни, вилла общей площадью 240 кв.м, 2 уровня Патмос…
€2,00 млн
Вилла 6 спален с Spalni в Klouvas, Греция
Вилла 6 спален с Spalni
Klouvas, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 290 м²
Код недвижимости: 1387 - ПРОДАЕТСЯ 6 Спальни, Вилла общей площадью 290 кв.м, уровни 2 Миконо…
€1,40 млн
Вилла 6 спален с Spalni в Municipality of Thira, Греция
Вилла 6 спален с Spalni
Municipality of Thira, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Ref: 181 - Thira Продается вилла 6 спален, 1 гостиная, 1 кухня, 4 ванные комнаты, 1 туалет, …
€1,50 млн
Вилла 4 спальни в Municipality of Rhodes, Греция
Вилла 4 спальни
Municipality of Rhodes, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 426 м²
Исключительная семейная вилла, расположенная в большом частном и ландшафтном саду с потрясаю…
€1,75 млн
Вилла 1 комната с furnishings в Критика, Греция
Вилла 1 комната с furnishings
Критика, Греция
Комнаты 1
Площадь 558 м²
Количество этажей 1
Продается вилла 558 кв.м в пригороде городка Ялисос. Вилла состоит из 2 этажей и подвала. По…
€1,000,000
Вилла 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Marmara, Греция
Вилла 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Marmara, Греция
Комнаты 1
Площадь 105 м²
Количество этажей 1
Великолепное предложение на о. Тинос! На территории 7469 кв.м расположена двухуровневая вилл…
€1,20 млн
Вилла 9 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings в Municipality of Mykonos, Греция
Вилла 9 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Municipality of Mykonos, Греция
Комнаты 12
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 470 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 470 кв.м на острове Миконос. Первый этаж состоит из 4 спа…
€3,30 млн
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Klouvas, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Klouvas, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу роскошный комплекс состоящий из трех вилл,на острове Миконос. Виллы …
€4,60 млн
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Пастида, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Пастида, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 240 кв.м на острове Родос. Цокольный этаж состоит из одно…
€400,000
Вилла 4 спальни с видом на горы, с furnishings в Ялиссос, Греция
Вилла 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Ялиссос, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 250 кв.м на острове Родос. Первый этаж состоит из гостино…
€1,000,000
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Афанду, Греция
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Афанду, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 350 кв.м на острове Родос. Первый этаж состоит из одной с…
€1,40 млн
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Геннади, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Геннади, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 274 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 274 кв.м на острове Родос. Первый этаж состоит из одной с…
€1,80 млн
Вилла 7 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Municipality of Mykonos, Греция
Вилла 7 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Municipality of Mykonos, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 750 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 750 кв.м на острове Миконос. Первый этаж состоит из одной…
€3,50 млн
Вилла 1 спальня с видом на горы, с furnishings в Municipality of Mykonos, Греция
Вилла 1 спальня с видом на горы, с furnishings
Municipality of Mykonos, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 240 кв.м на острове Миконос. Вилла состоит из одной спаль…
€650,000
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Faros Armenistis, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Faros Armenistis, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 270 кв.м на острове Миконос. Первый этаж состоит из 2 спа…
€3,50 млн
Вилла 8 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Plintri, Греция
Вилла 8 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Plintri, Греция
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 400 кв.м на острове Миконос. Первый этаж состоит из 2 спа…
€3,50 млн
Вилла 3 комнаты с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Ано-Мера, Греция
Вилла 3 комнаты с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Ано-Мера, Греция
Комнаты 3
Площадь 700 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 700 кв.м на острове Миконос. Из окон открывается великолепный вид н…
€5,50 млн
Вилла 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Stenies, Греция
Вилла 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Stenies, Греция
Комнаты 1
Площадь 198 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 198 кв.м в регионе Киклады. Из окон открывается вид на море, на гор…
€436,000
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Faros Armenistis, Греция
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Faros Armenistis, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 035 м²
Количество этажей 1
Вилласостоит из 6 отдельных зданий. Главное здание - 684 квадратных метра и состоит из 5 спа…
€8,70 млн
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings в Dryos, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Dryos, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 460 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 460 кв.м в регионе Киклады. Цокольный этаж состоит из 2 с…
€4,40 млн
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings в Ано-Мера, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Ано-Мера, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 230 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 230 кв.м на острове Миконос. Первый этаж состоит из 2 спа…
€1,40 млн
Вилла 6 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Ано-Мера, Греция
Вилла 6 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Ано-Мера, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 360 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 360 кв.м на острове Миконос. Первый этаж состоит из 3 спа…
€3,50 млн
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Ornos, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Ornos, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 536 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 536 кв.м на острове Миконос на стадии строительства. Перв…
€3,50 млн
Вилла 1 комната с видом на море, с furnishings в Moutsouna, Греция
Вилла 1 комната с видом на море, с furnishings
Moutsouna, Греция
Комнаты 1
Площадь 430 м²
Количество этажей 1
Вилла на продажу в восточной части Наксоса. Недвижимость состоит из 2 независимых независимы…
€1,60 млн
Вилла 5 спален с бассейном, с видом на горы, с furnishings в Municipality of Rhodes, Греция
Вилла 5 спален с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Municipality of Rhodes, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 480 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 480 кв.м на острове Родос. Первый этаж состоит из одной с…
€1,40 млн
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Koskinou, Греция
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Koskinou, Греция
Комнаты 1
Площадь 600 м²
Количество этажей 3
Предлагаем на продажу элегантную 3-х этажную виллу с четырьмя меблированными роскошными комн…
€2,50 млн

Параметры недвижимости в периферия Южные Эгейские острова, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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