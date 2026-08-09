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Виллы в периферии Южные Эгейские острова, Греция

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Municipality of Thira
3
Thira Municipal Unit
3
Municipality of Mykonos
7
Kea Municipality
3
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18 объектов найдено
Вилла в Миконос, Греция
Вилла
Миконос, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 260 м²
Property Code: HPS5743 - Villa FOR SALE in Mykonos Kanalia for € 3.500.000 . This 260.00 sq…
$4,03 млн
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Вилла в Псарроу, Греция
Вилла
Псарроу, Греция
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 655 м²
Mykonos island (Kounoupas) ERASMOS REAL ESTATE recommend the sale of a complex of 7 traditio…
$3,44 млн
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Вилла в Миконос, Греция
Вилла
Миконос, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 108 м²
Property Code: HPS5741 - Villa FOR SALE in Mykonos Houlakia for € 930.000 . This 108.00 sq.…
$1,07 млн
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LDV InvestLDV Invest
Вилла в Миконос, Греция
Вилла
Миконос, Греция
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 121 м²
Property Code: HPS5737 - Villa FOR SALE in Mykonos Kanalia for € 10.500.000 . This 1121.00 …
$12,08 млн
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Вилла в Kea Municipality, Греция
Вилла
Kea Municipality, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 330 м²
Property Code: HPS5736 - Villa FOR SALE in Kea Pisses for € 0 . This 330.00 sq. m. Villa …
Цена по запросу
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Вилла в периферия Южные Эгейские острова, Греция
Вилла
периферия Южные Эгейские острова, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 160 м²
Naxos island Agidia village. For sale on one of the most beautiful islandsof the Cyclades: 2…
$757,487
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Вилла в Миконос, Греция
Вилла
Миконос, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 338 м²
Property Code: HPS5740 - Villa FOR SALE in Mykonos Panormos for € 2.000.000 . This 338.00 s…
$2,30 млн
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Вилла 18 комнат в Antiparos Municipality, Греция
Вилла 18 комнат
Antiparos Municipality, Греция
Число комнат 18
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 583 м²
Площадь: 583 м2Площадь земли: 4590 м2Спальни: 8Ванные комнаты: 10Гараж: 4Расположенная всего…
Цена по запросу
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Агентство
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
Языки общения
English
Вилла 6 комнат в Kea Municipality, Греция
Вилла 6 комнат
Kea Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
OTZIAS, KEA This stunning 120 sq.m. villa sits on a sprawling 6,000 sq.m. plot, blending …
$1,10 млн
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Вилла в Kea Municipality, Греция
Вилла
Kea Municipality, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 495 м²
Property Code: HPS5589 - Villa FOR SALE in Kea Spathi for € 5.000.000 . This 495 sq. m. fur…
Цена по запросу
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Вилла в Миконос, Греция
Вилла
Миконос, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 500 м²
Площадь: 1500 м2Площадь земли: 8000 м2Спальни: 6Ванные комнаты: 7.Современная вилла располож…
Цена по запросу
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
Языки общения
English
Вилла 12 комнат в Миконос, Греция
Вилла 12 комнат
Миконос, Греция
Число комнат 12
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 215 м²
Количество этажей 2
MYKONOS, KANALIA Mykonos, Greece The villa in Mykonos, Kanalia offers a unique opportuni…
$2,15 млн
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Вилла 2 комнаты в Эмборион, Греция
Вилла 2 комнаты
Эмборион, Греция
Число комнат 2
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 750 м²
Количество этажей 3
Nestled in the traditional village of Emporio, this exquisite villa complex offers 240m² of …
$1,76 млн
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Вилла 4 комнаты в Андрос, Греция
Вилла 4 комнаты
Андрос, Греция
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 171 м²
Количество этажей 2
Недавно построенная роскошная вилла на продажу в Андросе с большим земельным участком Обзор…
$969,804
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Вилла 7 комнат в Фиростефани, Греция
Вилла 7 комнат
Фиростефани, Греция
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 145 м²
Houses for sale in Santorini,  Firostefani. Luxury houses for sale in Santorini. Homes fo…
$811,387
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Вилла 6 комнат в Paros Municipality, Греция
Вилла 6 комнат
Paros Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 000 м²
Introducing Seafront Villa: a luxurious retreat nestled in the picturesque village of Marmar…
$1,73 млн
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Вилла в Imerovigli, Греция
Вилла
Imerovigli, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
Наш новый проект, расположенный в Месарии, состоит из двадцати пяти отдельных вилл с частным…
Цена по запросу
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Вилла в Андрос, Греция
Вилла
Андрос, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 420 м²
Вилла на холме с видом на Средиземное море, с видами на Эгейское море и его острова. Вилла…
$3,83 млн
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Параметры недвижимости в периферии Южные Эгейские острова, Греция

с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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