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Коттеджи в периферийной единице Пиерия, Греция

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Катерини
35
Dion Olympos Municipality
30
Pydna Kolindros Municipality
25
Peristasi
9
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90 объектов найдено
Коттедж в Platamonas, Греция
Коттедж
Platamonas, Греция
Площадь 200 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$519,331
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Коттедж 3 спальни в Литохоро, Греция
Коттедж 3 спальни
Литохоро, Греция
Количество спален 3
Площадь 280 м²
Продается 4-этажный коттедж площадью 280 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
$454,573
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Коттедж 3 спальни в Peristasi, Греция
Коттедж 3 спальни
Peristasi, Греция
Количество спален 3
Площадь 119 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 119 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 3 с…
$271,563
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Коттедж 3 спальни в Коринос, Греция
Коттедж 3 спальни
Коринос, Греция
Количество спален 3
Площадь 105 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 105 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства…
$82,650
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Коттедж 4 спальни в Скотина, Греция
Коттедж 4 спальни
Скотина, Греция
Количество спален 4
Площадь 220 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 220 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
$392,066
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Коттедж 3 спальни в Алония, Греция
Коттедж 3 спальни
Алония, Греция
Количество спален 3
Площадь 140 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 140 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства…
$105,083
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TekceTekce
Коттедж 4 спальни в Сфендами, Греция
Коттедж 4 спальни
Сфендами, Греция
Количество спален 4
Площадь 300 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м на Олимпийской Ривьере. Подвал состоит из 2 кл…
$354,213
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Коттедж в Катерини, Греция
Коттедж
Катерини, Греция
Площадь 286 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 286 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$468,452
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Коттедж 3 спальни в Макригиалос, Греция
Коттедж 3 спальни
Макригиалос, Греция
Количество спален 3
Площадь 259 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 259 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства…
$230,238
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Коттедж 6 спален в Неа Агатоуполи, Греция
Коттедж 6 спален
Неа Агатоуполи, Греция
Количество спален 6
Площадь 360 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 360 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
$472,283
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Коттедж 3 спальни в Peristasi, Греция
Коттедж 3 спальни
Peristasi, Греция
Количество спален 3
Площадь 188 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 188 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$126,845
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Коттедж 3 спальни в Сфендами, Греция
Коттедж 3 спальни
Сфендами, Греция
Количество спален 3
Площадь 130 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 130 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 3 с…
$126,712
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Коттедж 3 спальни в Сфендами, Греция
Коттедж 3 спальни
Сфендами, Греция
Количество спален 3
Площадь 143 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 143 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
$188,913
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Коттедж в Макригиалос, Греция
Коттедж
Макригиалос, Греция
Площадь 240 м²
Просторный дом в Макригиалосе, Пиерия Ключевые особенности: Открытый вид на море …
$472,283
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Коттедж 4 спальни в Скотина, Греция
Коттедж 4 спальни
Скотина, Греция
Количество спален 4
Площадь 160 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 160 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$590,354
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Коттедж 2 спальни в Макригиалос, Греция
Коттедж 2 спальни
Макригиалос, Греция
Количество спален 2
Площадь 70 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 70 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 2 сп…
$200,720
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Коттедж 3 спальни в Неа Агатоуполи, Греция
Коттедж 3 спальни
Неа Агатоуполи, Греция
Количество спален 3
Площадь 290 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 290 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$206,624
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Коттедж 2 спальни в Ритини, Греция
Коттедж 2 спальни
Ритини, Греция
Количество спален 2
Площадь 130 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 130 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
$259,756
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Коттедж 7 спален в Эйинион, Греция
Коттедж 7 спален
Эйинион, Греция
Количество спален 7
Площадь 320 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 320 кв.м на Олимпийской Ривьере. Подвал состоит из 3 кл…
Цена по запросу
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Коттедж в Коринос, Греция
Коттедж
Коринос, Греция
Площадь 285 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 285 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$668,819
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Коттедж 3 спальни в Скотина, Греция
Коттедж 3 спальни
Скотина, Греция
Количество спален 3
Площадь 80 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 80 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 3 сп…
$129,878
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Коттедж 4 спальни в Platamonas, Греция
Коттедж 4 спальни
Platamonas, Греция
Количество спален 4
Площадь 340 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 340 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$572,644
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Коттедж 2 спальни в Китрос, Греция
Коттедж 2 спальни
Китрос, Греция
Количество спален 2
Площадь 285 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 285 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
$389,634
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Коттедж 4 спальни в Алония, Греция
Коттедж 4 спальни
Алония, Греция
Количество спален 4
Площадь 110 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 110 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$88,553
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Коттедж 3 спальни в Коринос, Греция
Коттедж 3 спальни
Коринос, Греция
Количество спален 3
Площадь 100 м²
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж …
$91,867
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Коттедж 2 спальни в Коринос, Греция
Коттедж 2 спальни
Коринос, Греция
Количество спален 2
Площадь 170 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 170 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 2 с…
$138,231
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Коттедж 3 спальни в Литохоро, Греция
Коттедж 3 спальни
Литохоро, Греция
Количество спален 3
Площадь 220 м²
Продается 4-этажный коттедж площадью 220 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$336,502
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Коттедж 6 спален в Китрос, Греция
Коттедж 6 спален
Китрос, Греция
Количество спален 6
Площадь 360 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 360 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$342,406
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Коттедж 2 спальни в Скотина, Греция
Коттедж 2 спальни
Скотина, Греция
Количество спален 2
Площадь 123 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 123 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$330,598
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Коттедж 6 спален в Катерини, Греция
Коттедж 6 спален
Катерини, Греция
Количество спален 6
Площадь 242 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 242 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
$413,248
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Параметры недвижимости в периферийной единице Пиерия, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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