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Коттеджи в периферийная единица Пиерия, Греция

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102 объекта найдено
Коттедж 4 спальни с видом на горы в Катерини, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на горы
Катерини, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 354 м²
Количество этажей 4
Продается 3-этажный коттедж площадью 354 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
€500,000
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Nea Chrani, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Nea Chrani, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 120 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 2 с…
€255,000
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с видом на город в Platanakia, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с видом на город
Platanakia, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 105 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 3 с…
€85,000
Коттедж 5 спален с видом на горы, с видом на город в Peristasi, Греция
Коттедж 5 спален с видом на горы, с видом на город
Peristasi, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 1/2
Продается ветхое жилье, 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый э…
€75,000
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Neos Panteleimonas, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Neos Panteleimonas, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 270 м²
Этаж 1/3
Продается 3-этажный коттедж площадью 270 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€250,000
Коттедж 4 спальни с видом на город, с furnishings в Peristasi, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на город, с furnishings
Peristasi, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 140 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 4 с…
€170,000
Коттедж 3 спальни с видом на горы в Nea Chrani, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы
Nea Chrani, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 119 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 119 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 3 с…
€230,000
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Svoronos, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Svoronos, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 208 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 208 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€95,000
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Karyes, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Karyes, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 190 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€350,000
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Nea Chrani, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Nea Chrani, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 115 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 5 с…
€86,000
Коттедж 4 спальни с видом на горы в Agios Spiridonas, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на горы
Agios Spiridonas, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 160 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€150,000
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Sevasti, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Sevasti, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 240 кв.м на Олимпийской Ривьере. Подвальный этаж состои…
€119,900
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Agios Spiridonas, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Agios Spiridonas, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 222 м²
Количество этажей 3
Продается 4-этажный коттедж площадью 222 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
€180,000
Коттедж 2 спальни с видом на город, с furnishings в Nea Efesos, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на город, с furnishings
Nea Efesos, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 90 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 2 сп…
€90,000
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings в Kato Agios Ioannis, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Kato Agios Ioannis, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 156 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 156 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€285,000
Коттедж 3 спальни с видом на город в Nea Chrani, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на город
Nea Chrani, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат -16
Площадь 111 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 111 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
€160,000
Коттедж 3 спальни с видом на горы в Ganochora, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы
Ganochora, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 3 с…
€85,000
Коттедж 3 спальни с видом на город в Ganochora, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на город
Ganochora, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 140 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€376,000
Коттедж 5 спален с видом на горы в Nea Chrani, Греция
Коттедж 5 спален с видом на горы
Nea Chrani, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 183 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 183 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€195,000
Коттедж 4 спальни с видом на горы в Andromachi, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на горы
Andromachi, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 143 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 143 кв.м на Олимпийской Ривьере. Подвальный этаж состои…
€220,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Neokesaria, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Neokesaria, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 204 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 204 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€130,000
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings в Agios Spiridonas, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Agios Spiridonas, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 120 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 3 с…
€120,000
Коттедж 2 комнаты с furnishings в Olympiaki Akti Beach, Греция
Коттедж 2 комнаты с furnishings
Olympiaki Akti Beach, Греция
Комнаты 2
Площадь 47 м²
Количество этажей 1
Продается 0-этажный коттедж площадью 47 кв.м на Олимпийской Ривьере. Недвижимость продается …
€90,000
Коттедж 3 комнаты с видом на горы, с furnishings в Olympiaki Akti Beach, Греция
Коттедж 3 комнаты с видом на горы, с furnishings
Olympiaki Akti Beach, Греция
Комнаты 3
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
Продается 0-этажный коттедж площадью 180 кв.м на Олимпийской Ривьере. Из окон открывается ви…
€400,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Коринос, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Коринос, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 140 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 3 с…
€110,000
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings в Peristasi, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Peristasi, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 170 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 4 с…
€250,000
Коттедж 4 спальни с видом на город, с furnishings в Коринос, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на город, с furnishings
Коринос, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 142 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€80,000
Коттедж 4 комнаты с видом на город, с furnishings в Коринос, Греция
Коттедж 4 комнаты с видом на город, с furnishings
Коринос, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 106 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 106 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€200,000
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings в Катерини, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Катерини, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
€265,000
Коттедж 5 спален с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Nea Chrani, Греция
Коттедж 5 спален с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Nea Chrani, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 201 м²
Количество этажей 3
Продается 4-этажный коттедж площадью 201 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
€200,000

Параметры недвижимости в периферийная единица Пиерия, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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