ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Греция
Жилая
периферийная единица Пиерия
Коттеджи
Коттеджи в периферийная единица Пиерия, Греция
Коттедж
Очистить
102 объекта найдено
Новые
Дешевые выше
Дорогие выше
По популярности
По рейтингу
Коттедж 4 спальни с видом на горы
Катерини, Греция
6
2
354 м²
4
Продается 3-этажный коттедж площадью 354 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
€500,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Nea Chrani, Греция
4
2
120 м²
1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 120 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 2 с…
€255,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с видом на город
Platanakia, Греция
4
1
105 м²
1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 105 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 3 с…
€85,000
1
Рекомендовать
Коттедж 5 спален с видом на горы, с видом на город
Peristasi, Греция
6
1
120 м²
1/2
Продается ветхое жилье, 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый э…
€75,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Neos Panteleimonas, Греция
6
2
270 м²
1/3
Продается 3-этажный коттедж площадью 270 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€250,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с видом на город, с furnishings
Peristasi, Греция
5
1
140 м²
1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 140 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 4 с…
€170,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на горы
Nea Chrani, Греция
4
1
119 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 119 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 3 с…
€230,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Svoronos, Греция
5
2
208 м²
2
Продается 2-этажный коттедж площадью 208 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€95,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Karyes, Греция
6
2
190 м²
2
Продается 2-этажный коттедж площадью 190 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€350,000
Рекомендовать
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Nea Chrani, Греция
6
2
115 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 115 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 5 с…
€86,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с видом на горы
Agios Spiridonas, Греция
6
4
160 м²
2
Продается 2-этажный коттедж площадью 160 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€150,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Sevasti, Греция
4
2
240 м²
3
Продается 3-этажный коттедж площадью 240 кв.м на Олимпийской Ривьере. Подвальный этаж состои…
€119,900
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Agios Spiridonas, Греция
5
1
222 м²
3
Продается 4-этажный коттедж площадью 222 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
€180,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с видом на город, с furnishings
Nea Efesos, Греция
4
1
90 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 90 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 2 сп…
€90,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Kato Agios Ioannis, Греция
5
1
156 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 156 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€285,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на город
Nea Chrani, Греция
3
-16
111 м²
2
Продается 2-этажный коттедж площадью 111 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
€160,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на горы
Ganochora, Греция
5
1
100 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 3 с…
€85,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на город
Ganochora, Греция
4
1
140 м²
2
Продается 2-этажный коттедж площадью 140 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€376,000
Рекомендовать
Коттедж 5 спален с видом на горы
Nea Chrani, Греция
8
4
183 м²
2
Продается 2-этажный коттедж площадью 183 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€195,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с видом на горы
Andromachi, Греция
7
3
143 м²
3
Продается 3-этажный коттедж площадью 143 кв.м на Олимпийской Ривьере. Подвальный этаж состои…
€220,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Neokesaria, Греция
4
2
204 м²
2
Продается 2-этажный коттедж площадью 204 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€130,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Agios Spiridonas, Греция
4
1
120 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 120 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 3 с…
€120,000
Рекомендовать
Коттедж 2 комнаты с furnishings
Olympiaki Akti Beach, Греция
2
47 м²
1
Продается 0-этажный коттедж площадью 47 кв.м на Олимпийской Ривьере. Недвижимость продается …
€90,000
Рекомендовать
Коттедж 3 комнаты с видом на горы, с furnishings
Olympiaki Akti Beach, Греция
3
180 м²
2
Продается 0-этажный коттедж площадью 180 кв.м на Олимпийской Ривьере. Из окон открывается ви…
€400,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Коринос, Греция
4
1
140 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 140 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 3 с…
€110,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Peristasi, Греция
5
2
170 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 170 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 4 с…
€250,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с видом на город, с furnishings
Коринос, Греция
6
2
142 м²
2
Продается 2-этажный коттедж площадью 142 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€80,000
Рекомендовать
Коттедж 4 комнаты с видом на город, с furnishings
Коринос, Греция
4
4
106 м²
2
Продается 2-этажный коттедж площадью 106 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€200,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Катерини, Греция
5
2
250 м²
3
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
€265,000
Рекомендовать
Коттедж 5 спален с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Nea Chrani, Греция
6
3
201 м²
3
Продается 4-этажный коттедж площадью 201 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
€200,000
Рекомендовать
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
4
Параметры недвижимости в периферийная единица Пиерия, Греция
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL