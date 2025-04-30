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Коттеджи с бассейном в периферийной единице Пиерия, Греция

Катерини
87
Dion Olympos Municipality
67
Pydna Kolindros Municipality
27
Лептокарья
23
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2 объекта найдено
Коттедж 5 комнат в Kolindros, Греция
Коттедж 5 комнат
Kolindros, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 183 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 183 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$149,076
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Grekodom Development
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Коттедж 7 комнат в Скотина, Греция
Коттедж 7 комнат
Скотина, Греция
Число комнат 7
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 400 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 400 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства…
$313,123
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Параметры недвижимости в периферийной единице Пиерия, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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