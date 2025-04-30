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Коттеджи с видом на море в периферийной единице Пиерия, Греция

Катерини
87
Dion Olympos Municipality
67
Pydna Kolindros Municipality
27
Лептокарья
23
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83 объекта найдено
Коттедж 4 комнаты в Скотина, Греция
Коттедж 4 комнаты
Скотина, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 130 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$172,218
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Коттедж 7 комнат в Эйинион, Греция
Коттедж 7 комнат
Эйинион, Греция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$276,592
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Коттедж 1 комната в Лептокарья, Греция
Коттедж 1 комната
Лептокарья, Греция
Число комнат 1
Площадь 688 м²
Количество этажей 1
Продаются коттеджи площадью 172 кв.м. в живописном уголке Пиерии, буквально у подножия Олимп…
$447,020
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Коттедж 1 комната в Лептокарья, Греция
Коттедж 1 комната
Лептокарья, Греция
Число комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается коттедж на стадии строительства, площадью 100 кв.м, в Олимпийской ривьере. Коттедж…
$84,934
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Коттедж 4 комнаты в Метони, Греция
Коттедж 4 комнаты
Метони, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 259 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 259 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства…
$203,530
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Коттедж 4 комнаты в Лептокарья, Греция
Коттедж 4 комнаты
Лептокарья, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства…
$83,499
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Коттедж 3 комнаты в Макригиалос, Греция
Коттедж 3 комнаты
Макригиалос, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 64 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 64 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 2 сп…
$178,808
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Коттедж 5 комнат в Литохоро, Греция
Коттедж 5 комнат
Литохоро, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 280 м²
Количество этажей 3
Продается 4-этажный коттедж площадью 280 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
$344,435
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Коттедж 4 комнаты в Лептокарья, Греция
Коттедж 4 комнаты
Лептокарья, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 110 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства…
$82,456
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Коттедж 4 комнаты в Лептокарья, Греция
Коттедж 4 комнаты
Лептокарья, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 256 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 256 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
$412,276
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Коттедж 6 комнат в Коринос, Греция
Коттедж 6 комнат
Коринос, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 240 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$281,811
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Коттедж 6 комнат в Скотина, Греция
Коттедж 6 комнат
Скотина, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 160 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$521,872
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Коттедж 4 комнаты в Алония, Греция
Коттедж 4 комнаты
Алония, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 234 м²
Этаж -1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 234 кв.м на Олимпийской Ривьере. Подвал состоит из одно…
$108,402
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Коттедж 6 комнат в Лептокарья, Греция
Коттедж 6 комнат
Лептокарья, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 100 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$193,093
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Коттедж 6 комнат в Лептокарья, Греция
Коттедж 6 комнат
Лептокарья, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 190 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
$201,159
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Коттедж 6 комнат в Platamonas, Греция
Коттедж 6 комнат
Platamonas, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 340 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 340 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$448,810
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Коттедж 5 комнат в Лептокарья, Греция
Коттедж 5 комнат
Лептокарья, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 174 м²
Этаж 4/1
Продается 4-этажный коттедж площадью 174 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
$296,151
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Коттедж 11 комнат в Platamonas, Греция
Коттедж 11 комнат
Platamonas, Греция
Число комнат 11
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$782,807
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Коттедж 7 комнат в Литохоро, Греция
Коттедж 7 комнат
Литохоро, Греция
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 320 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 320 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
$574,059
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Коттедж 5 комнат в Plaka Litochorou, Греция
Коттедж 5 комнат
Plaka Litochorou, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$189,018
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Коттедж 5 комнат в Литохоро, Греция
Коттедж 5 комнат
Литохоро, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Количество этажей 4
Продается 4-этажный коттедж площадью 220 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$295,303
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Коттедж 11 комнат в Сфендами, Греция
Коттедж 11 комнат
Сфендами, Греция
Число комнат 11
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 500 м²
Количество этажей 4
Продается 3-этажный коттедж площадью 500 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
$288,452
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Коттедж 5 комнат в Паралиа, Греция
Коттедж 5 комнат
Паралиа, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$287,029
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Коттедж 5 комнат в Platamonas, Греция
Коттедж 5 комнат
Platamonas, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$521,872
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Коттедж 6 комнат в Палайос Пантелеймонас, Греция
Коттедж 6 комнат
Палайос Пантелеймонас, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 280 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 280 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
$547,599
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Коттедж 5 комнат в Макригиалос, Греция
Коттедж 5 комнат
Макригиалос, Греция
Число комнат 5
Площадь 240 м²
Количество этажей 3
Просторный дом в Макригиалосе, ПиерияКлючевые особенности:Открытый вид на мореРасположен все…
$422,820
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Коттедж 5 комнат в Лептокарья, Греция
Коттедж 5 комнат
Лептокарья, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
$292,248
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Коттедж 5 комнат в Макригиалос, Греция
Коттедж 5 комнат
Макригиалос, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 158 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 158 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$344,435
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Коттедж 7 комнат в Литохоро, Греция
Коттедж 7 комнат
Литохоро, Греция
Число комнат 7
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 430 м²
Количество этажей 4
Продается 4-этажный коттедж площадью 430 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
$610,943
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Коттедж 3 комнаты в Литохоро, Греция
Коттедж 3 комнаты
Литохоро, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 60 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 2 сп…
$93,937
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Параметры недвижимости в периферийной единице Пиерия, Греция

с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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