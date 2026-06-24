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Квартиры в новостройках в Municipality of Glyfada, Греция

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Афины
4
Аттика
37
периферийная единица Южные Афины
15
Municipality of Piraeus
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Жилой комплекс Роскошная квартира 2+1 с видом на море для Golden Visa
Жилой комплекс Роскошная квартира 2+1 с видом на море для Golden Visa
Жилой комплекс Роскошная квартира 2+1 с видом на море для Golden Visa
Жилой комплекс Роскошная квартира 2+1 с видом на море для Golden Visa
Жилой комплекс Роскошная квартира 2+1 с видом на море для Golden Visa
Жилой комплекс Роскошная квартира 2+1 с видом на море для Golden Visa
Жилой комплекс Роскошная квартира 2+1 с видом на море для Golden Visa
Municipality of Glyfada, Греция
от
$286,554
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 4
Роскошная квартира 2+1 с видом на море для Golden Visa Расположенная в престижном районе Глифада на Афинской Ривьере, квартира представляет собой привлекательную возможность как для комфортного проживания, так и для инвестиций. Объект соответствует требованиям программы Greek Golden Visa,…
Агентство
Invest Cafe
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