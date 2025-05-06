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Виллы с бассейном в периферийной единице Ласити, Греция

Municipality of Agios Nikolaos
60
Agios Nikolaos Municipal Unit
52
Municipality of Ierapetra
12
Ierapetra Municipal Unit
8
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11 объектов найдено
Вилла в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Вилла
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 248 м²
Количество этажей 3
Роскошная вилла на берегу моря на продажу в Агиос Николаос, Крит. Общая площадь виллы состав…
$4,94 млн
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ADRIONIKA CONSULTING
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Вилла 5 комнат в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 5 комнат
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 200 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одной…
$1,15 млн
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Grekodom Development
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Вилла 3 комнаты в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 3 комнаты
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
A newly built villa is for sale within walking distance from the sea, in Ammoudara, Lassithi…
$405,120
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Grekodom Development
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Вилла 3 комнаты в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 3 комнаты
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
A newly built villa is for sale within walking distance from the sea, in Ammoudara, Lassithi…
$393,835
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Grekodom Development
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Вилла 5 комнат в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 5 комнат
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 250 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 4 спальн…
$1,88 млн
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Grekodom Development
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Вилла 1 комната в Municipality of Sitia, Греция
Вилла 1 комната
Municipality of Sitia, Греция
Число комнат 1
Площадь 440 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу строительство виллы площадью 400 кв.м с земельным участком 4020 кв.м…
$2,79 млн
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Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Вилла 3 комнаты в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 3 комнаты
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
A newly built villa is for sale within walking distance from the sea, in Ammoudara, Lassithi…
$405,120
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла 3 комнаты в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 3 комнаты
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
A newly built villa is for sale within walking distance from the sea, in Ammoudara, Lassithi…
$393,835
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Агентство
Grekodom Development
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Вилла 9 комнат в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 9 комнат
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 9
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной сп…
$2,79 млн
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Grekodom Development
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Вилла 6 комнат в Municipality of Ierapetra, Греция
Вилла 6 комнат
Municipality of Ierapetra, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 223 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 223 кв.м на острове Крит. Подвал состоит из гостиной, одн…
$511,434
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Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Вилла 1 комната в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 1 комната
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 1
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
Предлагается в продажу коммерческая недвижимость- вилла 220 кв.м на Крите. Вилла имеет тради…
$1,12 млн
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Grekodom Development
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Параметры недвижимости в периферийной единице Ласити, Греция

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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