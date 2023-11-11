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81 объект найдено
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Вилла 2 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город
Айос-Николаос, Греция
3
1
116 м²
1/3
Продается 2-этажная вилла площадью 116 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостиной…
€400,000
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Вилла 3 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
3
3
186 м²
Код недвижимости: HPS4197 - Вилла ДЛЯ ПРОДАЖИ в Агиос Николаос Руса Лимни за €680.000 . Эта …
€680,000
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Вилла 6 спален
District of Agios Nikolaos, Греция
6
7
642 м²
Код недвижимости: HPS4179 - Вилла ДЛЯ ПРОДАЖИ в Агиос Николаос Като Элоунта за €4.850.000 . …
€4,85 млн
Рекомендовать
Вилла 6 спален
District of Agios Nikolaos, Греция
6
7
623 м²
Код недвижимости: HPS4178 - Вилла ДЛЯ ПРОДАЖИ в Агиос Николаос Като Элоунта за €5.900.000 . …
€5,90 млн
Рекомендовать
Вилла 6 спален
District of Agios Nikolaos, Греция
6
7
597 м²
Код недвижимости: HPS4177 - Вилла ДЛЯ ПРОДАЖИ в Агиос Николаос Като Элоунта за €4.950.000 . …
€4,95 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален
District of Agios Nikolaos, Греция
5
6
632 м²
Код недвижимости: HPS4176 - Вилла ДЛЯ ПРОДАЖИ в Агиос Николаос Като Элоунта за €4.600.000 . …
€4,60 млн
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Вилла 1 комната с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
Сития, Греция
1
650 м²
1
Роскошная вилла площадью 650 кв.м в центре Ситии, рядом с традиционным портом. Состоит из пе…
€776,000
Рекомендовать
Вилла 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1
275 м²
1
Продается вилла площадью 275 кв.м на острове Крит
€1,85 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город
Муниципалитет Иерапетры, Греция
6
3
216 м²
3
Продается 3-этажная вилла площадью 216 кв.м на острове Крит. Подвальный этаж состоит из гост…
€490,000
Рекомендовать
Вилла 8 комнат
District of Agios Nikolaos, Греция
8
1 200 м²
1
Предлагается на продажу уникальная вилла в райском уголке залива Мирабелло. Вилла расположен…
Цена по запросу
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Пахия-Амос, Греция
6
2
200 м²
2
Продается 2-этажная вилла площадью 200 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной сп…
Цена по запросу
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город
Муниципалитет Иерапетры, Греция
6
4
223 м²
3
Продается 3-этажная вилла площадью 223 кв.м на острове Крит. Подвальный этаж состоит из гост…
€490,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Sisi, Греция
5
4
290 м²
1
Продается 1-этажная вилла площадью 290 кв.м на острове Крит. Вилла состоит из 4 спальных ком…
€1,39 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
District of Agios Nikolaos, Греция
8
5
740 м²
3
Продается 3-этажная вилла площадью 740 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 3 спальн…
Цена по запросу
Рекомендовать
Вилла 1 комната с furnishings
Айос-Николаос, Греция
1
518 м²
1
Недвижимость расположена в самом лучшем месте на вершине холма с видом на залив Мирабелло, с…
€1,08 млн
Рекомендовать
Вилла 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Айос-Николаос, Греция
1
600 м²
1
Главная вилла 400 кв.м, участок 3.500 кв.м:Первый этаж: 1 гостиная с кухней и столовой, 1 ту…
Цена по запросу
Рекомендовать
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Айос-Николаос, Греция
1
433 м²
1
Недвижимость расположена в самом лучшем месте на вершине холма с видом на залив Мирабелло.Гл…
€850,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с бассейном, с furnishings
Айос-Николаос, Греция
5
4
250 м²
2
Продается 2-этажная вилла площадью 250 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 4 спальн…
€1,80 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
District of Agios Nikolaos, Греция
4
3
130 м²
2
Продается 2-этажная вилла площадью 130 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостиной…
€442,000
Рекомендовать
Вилла 2 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
District of Agios Nikolaos, Греция
3
2
120 м²
2
Продается 2-этажная вилла площадью 120 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостиной…
€411,300
Рекомендовать
Вилла 1 комната с furnishings
District of Agios Nikolaos, Греция
1
420 м²
1
Эта вилла - роскошная жемчужина с видом на залив с видом на город Агиос Николаос и горы Сити…
€2,70 млн
Рекомендовать
Вилла 2 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
District of Sitia, Греция
3
2
100 м²
1
Продается 1-этажная вилла площадью 100 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Вилла с…
€590,000
Рекомендовать
Вилла 2 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
District of Sitia, Греция
3
2
100 м²
1
Продается 1-этажная вилла площадью 100 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Вилла с…
€640,000
Рекомендовать
Вилла 2 спальни с бассейном, с furnishings
District of Sitia, Греция
3
2
100 м²
1
Продается 1-этажная вилла площадью 100 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Вилла с…
€695,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Айос-Николаос, Греция
6
4
280 м²
3
Продается 3-этажная вилла площадью 280 кв.м на острове Крит. Подвальный этаж состоит из одно…
€925,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Айос-Николаос, Греция
6
4
450 м²
4
Продается 4-этажная вилла площадью 450 кв.м на острове Крит. Подвальный этаж состоит из одно…
Цена по запросу
Рекомендовать
Вилла 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Vainia, Греция
1
312 м²
1
Продается красивая вилла на юго-западном побережье Крита, в 2 км от города Иерапетра. Вилла …
€695,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
District of Agios Nikolaos, Греция
4
3
250 м²
1
Продается 2-этажная вилла площадью 250 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной сп…
€2,00 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
периферия Крит, Греция
6
2
140 м²
1
Продается 2-этажная вилла площадью 140 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 3 спальн…
€535,000
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Вилла 6 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Кутсунари, Греция
6
340 м²
2
Продается 2-х этажная вилла и 3 квартиры на первом этаже на участке в Кутсунари! Вилла площа…
€2,15 млн
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Параметры недвижимости в периферийная единица Ласити, Греция
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