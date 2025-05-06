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Виллы с видом на горы в периферийной единице Ласити, Греция

Municipality of Agios Nikolaos
60
Agios Nikolaos Municipal Unit
52
Municipality of Ierapetra
12
Ierapetra Municipal Unit
8
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5 объектов найдено
Вилла 3 комнаты в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 3 комнаты
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
A newly built villa is for sale within walking distance from the sea, in Ammoudara, Lassithi…
$405,120
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Grekodom Development
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Вилла 3 комнаты в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 3 комнаты
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
A newly built villa is for sale within walking distance from the sea, in Ammoudara, Lassithi…
$393,835
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла 3 комнаты в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 3 комнаты
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
A newly built villa is for sale within walking distance from the sea, in Ammoudara, Lassithi…
$405,120
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла 3 комнаты в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 3 комнаты
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
A newly built villa is for sale within walking distance from the sea, in Ammoudara, Lassithi…
$393,835
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла 1 комната в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 1 комната
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 1
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
Предлагается в продажу коммерческая недвижимость- вилла 220 кв.м на Крите. Вилла имеет тради…
$1,12 млн
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
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Параметры недвижимости в периферийной единице Ласити, Греция

с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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