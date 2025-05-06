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Дома с видом на горы в периферийной единице Ласити, Греция

Municipality of Agios Nikolaos
109
Agios Nikolaos Municipal Unit
86
Municipality of Ierapetra
26
Ierapetra Municipal Unit
21
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15 объектов найдено
Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Продается таунхаус площадью 160 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
$406,248
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Таунхаус 7 комнат в Municipality of Ierapetra, Греция
Таунхаус 7 комнат
Municipality of Ierapetra, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 200 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Перв…
$834,995
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Вилла 3 комнаты в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 3 комнаты
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
A newly built villa is for sale within walking distance from the sea, in Ammoudara, Lassithi…
$405,120
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Вилла 3 комнаты в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 3 комнаты
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
A newly built villa is for sale within walking distance from the sea, in Ammoudara, Lassithi…
$393,835
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Grekodom Development
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Таунхаус 5 комнат в Municipality of Ierapetra, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Ierapetra, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается ветхое жилье, таунхаус площадью 120 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2…
$78,225
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Коттедж 9 комнат в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 9 комнат
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 9
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 280 м²
Количество этажей 4
Продается 4-этажный коттедж площадью 280 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостин…
$1,25 млн
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Вилла 3 комнаты в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 3 комнаты
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
A newly built villa is for sale within walking distance from the sea, in Ammoudara, Lassithi…
$405,120
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Grekodom Development
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Вилла 3 комнаты в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 3 комнаты
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
A newly built villa is for sale within walking distance from the sea, in Ammoudara, Lassithi…
$393,835
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Коттедж 9 комнат в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 9 комнат
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 9
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 260 м²
Количество этажей 2
Продается ветхое жилье, 3-этажный коттедж площадью 260 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж …
$2,34 млн
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Коттедж 6 комнат в Municipality of Sitia, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Sitia, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 378 м²
Количество этажей 2
Продается 3-этажный коттедж площадью 378 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
$1,57 млн
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Коттедж 3 комнаты в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 3 комнаты
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 177 м²
Этаж 1/1
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 177 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит…
$204,990
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Таунхаус 5 комнат в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 138 м²
Этаж 2/1
На участке площадью 90 кв. м расположен мезонет площадью около 138 кв. м с гаражом и парково…
$382,202
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Коттедж 2 комнаты в Municipality of Sitia, Греция
Коттедж 2 комнаты
Municipality of Sitia, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 50 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостино…
$120,746
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Таунхаус 3 комнаты в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Этаж -1
Продается таунхаус площадью 108 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цоко…
$157,985
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Вилла 1 комната в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 1 комната
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 1
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
Предлагается в продажу коммерческая недвижимость- вилла 220 кв.м на Крите. Вилла имеет тради…
$1,12 млн
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Типы недвижимости в периферийной единице Ласити

виллы
коттеджи
таунхаусы

Параметры недвижимости в периферийной единице Ласити, Греция

с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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