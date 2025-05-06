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Дома с садом в периферийной единице Ласити, Греция

Municipality of Agios Nikolaos
109
Agios Nikolaos Municipal Unit
86
Municipality of Ierapetra
26
Ierapetra Municipal Unit
21
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1 объект найдено
Вилла в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Вилла
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 248 м²
Количество этажей 3
Роскошная вилла на берегу моря на продажу в Агиос Николаос, Крит. Общая площадь виллы состав…
$4,94 млн
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Агентство
ADRIONIKA CONSULTING
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Типы недвижимости в периферийной единице Ласити

виллы
коттеджи
таунхаусы

Параметры недвижимости в периферийной единице Ласити, Греция

с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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