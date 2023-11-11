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Коттеджи в периферийная единица Ласити, Греция

Коттедж В архив
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86 объектов найдено
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в District of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Этаж -1/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 165 кв.м на острове Крит. Подвальный этаж состоит из 2 …
€410,000
Коттедж 1 комната с видом на город в District of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 1 комната с видом на город
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 1
Площадь 92 м²
Количество этажей 1
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 92 кв.м на острове Крит. Из окон открывае…
€86,000
Коттедж 2 спальни с видом на город в District of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на город
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 99 м²
Этаж 1/1
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 99 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит …
€270,000
Коттедж 4 спальни с камином, рядом с метро в Неаполис, Греция
Коттедж 4 спальни с камином, рядом с метро
Неаполис, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
For Sale -- Residential Detached house  -- Athens North: Nea Ionia - Neapoli 100 Sq.m., 4 Be…
€130,000
Коттедж 4 спальни с видом на горы в Кало Хорьё, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на горы
Кало Хорьё, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 320 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спал…
€375,000
Коттедж 1 комната с видом на горы в Municipality of Pachia Ammos, Греция
Коттедж 1 комната с видом на горы
Municipality of Pachia Ammos, Греция
Комнаты 1
Площадь 188 м²
Этаж 1/1
Трехэтажный дом имеет общую площадь 188 кв. м. На первом этаже в настоящее время располагает…
€350,000
Коттедж 1 спальня с видом на горы в District of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 1 спальня с видом на горы
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Количество этажей 2
Продается недостроенный дом площадью 85 кв.м. недалеко от Милатос, на Крите. Двухэтажный дом…
€250,000
Коттедж 1 комната с видом на город в District of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 1 комната с видом на город
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Котте…
€90,000
Коттедж 6 спален с видом на море, на первой береговой линии в District of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 6 спален с видом на море, на первой береговой линии
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 175 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 175 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спал…
€390,000
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в District of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 154 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 154 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спал…
€500,000
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии в District of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 127 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 127 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 2 спальных…
€103,000
Коттедж 1 комната с видом на город в Айос-Николаос, Греция
Коттедж 1 комната с видом на город
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 1
Площадь 74 м²
Количество этажей 1
Продается старый дом площадью 74 кв.м. с готовым разрешением на реконструкцию и дополнительн…
€96,000
Коттедж 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в District of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
Продается ветхое жилье, 3-этажный коттедж площадью 220 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж …
€2,14 млн
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Муниципалитет Иерапетры, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Муниципалитет Иерапетры, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 120 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 4 спальных…
€175,000
Коттедж 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в District of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 1
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 420 кв.м с участком 5000 кв.м недалеко от Агиос Николаос. Вилла рас…
€850,000
Коттедж 1 спальня с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Айос-Николаос, Греция
Коттедж 1 спальня с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 66 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из одной спаль…
€215,000
Коттедж 1 комната с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в District of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 1 комната с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 1
Площадь 185 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 185 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 6 клад…
€267,000
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в District of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 127 м²
Количество этажей 2
Продается ветхое жилье, 2-этажный коттедж площадью 127 кв.м на острове Крит. Первый этаж сос…
€98,000
Коттедж 5 спален с видом на горы, с furnishings в Limnes, Греция
Коттедж 5 спален с видом на горы, с furnishings
Limnes, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 202 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 202 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 3 спал…
€495,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Municipality of Agios Ioannis, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Municipality of Agios Ioannis, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 3
Продается дом площадью 90 кв.м. в Кутсунари, южный Крит. Дом имеет три уровня и построен на …
€230,000
Коттедж 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings в District of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 35 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из гостиной с …
€80,000
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Кавусион, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Кавусион, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 192 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 192 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
€530,000
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Айос-Николаос, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 130 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 2 спальных…
€195,000
Коттедж 1 комната с видом на горы, с furnishings в District of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 1 комната с видом на горы, с furnishings
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 90 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 6 кладовых.…
€150,000
Коттедж 8 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в District of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 8 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 280 м²
Количество этажей 4
Продается 4-этажный коттедж площадью 280 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостин…
€1,20 млн
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Айос-Николаос, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 77 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 2 спальных …
€180,000
Коттедж 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в District of Sitia, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
District of Sitia, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 100 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
€390,000
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в District of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 240 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 3 спал…
€630,000
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в District of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 65 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной с…
€85,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Айос-Николаос, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 353 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 353 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
€535,000

Параметры недвижимости в периферийная единица Ласити, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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