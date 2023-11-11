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Таунхаусы в периферийная единица Ласити, Греция

Таунхаус В архив
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27 объектов найдено
Таунхаус 4 спальни с видом на город в District of Agios Nikolaos, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на город
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Этаж 1/1
Продается ветхое жилье, таунхаус площадью 140 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2…
€110,000
Таунхаус 4 спальни с видом на город в District of Agios Nikolaos, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на город
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Этаж 1/1
Продается ветхое жилье, таунхаус площадью 140 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2…
€86,000
Таунхаус 3 спальни с видом на горы в District of Sitia, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на горы
District of Sitia, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Этаж 1/1
Продается таунхаус площадью 93 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первы…
€160,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на город в Municipality of Pachia Ammos, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на город
Municipality of Pachia Ammos, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 1/1
Продается таунхаус площадью 90 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первы…
€170,000
Таунхаус 2 спальни с видом на горы, с видом на город в District of Agios Nikolaos, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на горы, с видом на город
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 3
Площадь 100 м²
Этаж 1/1
Продается ветхое жилье, таунхаус площадью 100 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2…
€80,000
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в District of Agios Nikolaos, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 1/1
Продается таунхаус площадью 200 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Перв…
€215,000
Таунхаус 2 спальни с видом на город в Кало Хорьё, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на город
Кало Хорьё, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 75 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первы…
€125,000
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в District of Agios Nikolaos, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первы…
€250,000
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в District of Agios Nikolaos, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 110 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
€353,500
Таунхаус 6 спален с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в District of Agios Nikolaos, Греция
Таунхаус 6 спален с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 245 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 245 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
€267,000
Таунхаус 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Айос-Николаос, Греция
Таунхаус 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 1
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 200 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из о…
€950,000
Таунхаус 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в District of Agios Nikolaos, Греция
Таунхаус 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Количество этажей 1
Продается ветхое жилье, таунхаус площадью 115 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3…
€235,000
Таунхаус 2 спальни с видом на город, с furnishings в Kimouriotis, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на город, с furnishings
Kimouriotis, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 70 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распол…
€85,000
Таунхаус 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Agios Ioannis, Греция
Таунхаус 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Agios Ioannis, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 200 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Перв…
€800,000
Таунхаус 2 комнаты с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Айос-Николаос, Греция
Таунхаус 2 комнаты с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 200 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
€220,000
Таунхаус 4 спальни с видом на горы, с furnishings в Municipality of Ierapetra, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Municipality of Ierapetra, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 151 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 151 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
€210,000
Таунхаус 3 комнаты с видом на город, с furnishings в Municipality of Ierapetra, Греция
Таунхаус 3 комнаты с видом на город, с furnishings
Municipality of Ierapetra, Греция
Комнаты 3
Площадь 171 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 171 кв.м на острове Крит. Таyнхаус делится на три отдельные квар…
€210,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Кало Хорьё, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Кало Хорьё, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 180 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цоко…
€310,000
Таунхаус 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Крица, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Крица, Греция
Комнаты 3
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 180 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цоко…
€135,000
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Крица, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Крица, Греция
Комнаты 4
Площадь 115 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 115 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цоко…
€170,000
Таунхаус 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Айос-Николаос, Греция
Таунхаус 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 270 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
€270,000
Таунхаус 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в District of Agios Nikolaos, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 4
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 150 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
€86,000
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с furnishings в Врахасион, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Врахасион, Греция
Комнаты 4
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
€90,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Айос-Николаос, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 140 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
€1,10 млн
Таунхаус 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в District of Agios Nikolaos, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 140 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
€240,000
Таунхаус 3 спальни с furnishings в District of Agios Nikolaos, Греция
Таунхаус 3 спальни с furnishings
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 90 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первы…
€110,000
Таунхаус 3 спальни с видом на город в Крица, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на город
Крица, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 95 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокол…
€70,000

Параметры недвижимости в периферийная единица Ласити, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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