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Дома с видом на море в периферийной единице Ласити, Греция

Municipality of Agios Nikolaos
109
Agios Nikolaos Municipal Unit
86
Municipality of Ierapetra
26
Ierapetra Municipal Unit
21
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17 объектов найдено
Вилла в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Вилла
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 248 м²
Количество этажей 3
Роскошная вилла на берегу моря на продажу в Агиос Николаос, Крит. Общая площадь виллы состав…
$4,94 млн
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ADRIONIKA CONSULTING
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Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Продается таунхаус площадью 160 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
$406,248
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Grekodom Development
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Таунхаус 7 комнат в Municipality of Ierapetra, Греция
Таунхаус 7 комнат
Municipality of Ierapetra, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 200 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Перв…
$834,995
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Grekodom Development
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Вилла 5 комнат в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 5 комнат
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 200 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одной…
$1,15 млн
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Grekodom Development
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Вилла 3 комнаты в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 3 комнаты
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
A newly built villa is for sale within walking distance from the sea, in Ammoudara, Lassithi…
$405,120
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Grekodom Development
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Вилла 3 комнаты в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 3 комнаты
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
A newly built villa is for sale within walking distance from the sea, in Ammoudara, Lassithi…
$393,835
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Grekodom Development
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Таунхаус 5 комнат в Municipality of Ierapetra, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Ierapetra, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается ветхое жилье, таунхаус площадью 120 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2…
$78,225
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Grekodom Development
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Коттедж 9 комнат в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 9 комнат
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 9
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 280 м²
Количество этажей 4
Продается 4-этажный коттедж площадью 280 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостин…
$1,25 млн
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Коттедж 4 комнаты в Municipality of Ierapetra, Греция
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Ierapetra, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 155 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
$435,844
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Вилла 1 комната в Municipality of Sitia, Греция
Вилла 1 комната
Municipality of Sitia, Греция
Число комнат 1
Площадь 440 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу строительство виллы площадью 400 кв.м с земельным участком 4020 кв.м…
$2,79 млн
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Вилла 3 комнаты в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 3 комнаты
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
A newly built villa is for sale within walking distance from the sea, in Ammoudara, Lassithi…
$405,120
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Вилла 3 комнаты в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 3 комнаты
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
A newly built villa is for sale within walking distance from the sea, in Ammoudara, Lassithi…
$393,835
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Коттедж 9 комнат в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 9 комнат
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 9
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 260 м²
Количество этажей 2
Продается ветхое жилье, 3-этажный коттедж площадью 260 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж …
$2,34 млн
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Вилла 1 комната в Municipality of Sitia, Греция
Вилла 1 комната
Municipality of Sitia, Греция
Число комнат 1
Площадь 650 м²
Количество этажей 1
Роскошная вилла площадью 650 кв.м в центре Ситии, рядом с традиционным портом. Состоит из пе…
$840,984
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Коттедж 6 комнат в Municipality of Sitia, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Sitia, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 378 м²
Количество этажей 2
Продается 3-этажный коттедж площадью 378 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
$1,57 млн
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Вилла 9 комнат в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 9 комнат
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 9
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной сп…
$2,79 млн
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Вилла 6 комнат в Municipality of Ierapetra, Греция
Вилла 6 комнат
Municipality of Ierapetra, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 223 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 223 кв.м на острове Крит. Подвал состоит из гостиной, одн…
$511,434
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Типы недвижимости в периферийной единице Ласити

виллы
коттеджи
таунхаусы

Параметры недвижимости в периферийной единице Ласити, Греция

с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
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