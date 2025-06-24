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Коттеджи с видом на горы в периферии Ионические острова, Греция

Корфу
20
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands
109
Municipality of Northern Corfu
36
Municipality of Southern Corfu
23
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66 объектов найдено
Коттедж 6 комнат в Bayiatsa Avliotes, Греция
Коттедж 6 комнат
Bayiatsa Avliotes, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 150 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 2 спа…
Цена по запросу
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Коттедж 6 комнат в Ниссаки, Греция
Коттедж 6 комнат
Ниссаки, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 205 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 205 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной…
$783,459
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Коттедж 4 комнаты в Кариотико, Греция
Коттедж 4 комнаты
Кариотико, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 130 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гости…
$501,183
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Коттедж 4 комнаты в Agios Prokopios, Греция
Коттедж 4 комнаты
Agios Prokopios, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Этаж 3/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гости…
$483,901
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Коттедж 6 комнат в Альканас, Греция
Коттедж 6 комнат
Альканас, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м на острове Закинф. Первый этаж состоит из .Вто…
$483,901
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Коттедж 7 комнат в Ано Павлиана/Ано - Паулиана, Греция
Коттедж 7 комнат
Ано Павлиана/Ано - Паулиана, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 2 спа…
$380,208
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Коттедж 3 комнаты в Коккини, Греция
Коттедж 3 комнаты
Коккини, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 400 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 2 кла…
$460,858
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Коттедж 10 комнат в Зигос, Греция
Коттедж 10 комнат
Зигос, Греция
Число комнат 10
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 320 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 320 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 2 гос…
$276,515
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Коттедж 2 комнаты в Гианнадес, Греция
Коттедж 2 комнаты
Гианнадес, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 57 кв.м на острове Корфу. Коттедж состоит из одной спал…
$126,736
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Коттедж 1 комната в Агийос Иоаннис, Греция
Коттедж 1 комната
Агийос Иоаннис, Греция
Число комнат 1
Площадь 268 м²
Продается отдельно стоящий дом площадью 268 кв.м. в районе Агиос Иоаннис.Недвижимость состои…
$299,558
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Коттедж 9 комнат в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Коттедж 9 комнат
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Число комнат 9
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 275 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 275 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 2 спа…
$1,09 млн
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Коттедж 3 комнаты в Агиос Маркос, Греция
Коттедж 3 комнаты
Агиос Маркос, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Количество этажей 1
Продается ветхое жилье, 2-этажный коттедж площадью 95 кв.м на острове Корфу. Первый этаж сос…
$161,300
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Коттедж 6 комнат в Ано Коракиана, Греция
Коттедж 6 комнат
Ано Коракиана, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 400 кв.м на острове Корфу. Второй этаж состоит из 2 спа…
$414,772
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Коттедж 1 комната в Айос-Маттеос, Греция
Коттедж 1 комната
Айос-Маттеос, Греция
Число комнат 1
Площадь 160 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 160 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на г…
$293,797
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Коттедж 3 комнаты в Municipality of Northern Corfu, Греция
Коттедж 3 комнаты
Municipality of Northern Corfu, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 91 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гостин…
$115,215
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Коттедж 6 комнат в Магоуладес, Греция
Коттедж 6 комнат
Магоуладес, Греция
Число комнат 6
Количество спален 6
Площадь 256 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 256 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной…
$138,257
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Коттедж 4 комнаты в Ватос, Греция
Коттедж 4 комнаты
Ватос, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м на острове Корфу. Коттедж состоит из 3 спальны…
$495,423
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Коттедж 3 комнаты в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Коттедж 3 комнаты
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 380 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 380 кв.м на острове Корфу на стадии строительства. Котт…
$610,637
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Коттедж 12 комнат в Гувья, Греция
Коттедж 12 комнат
Гувья, Греция
Число комнат 12
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 430 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 430 кв.м на острове Корфу. Подвал состоит из 3 спальных…
$1,21 млн
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Коттедж 4 комнаты в Кастелани/Кастелланой, Греция
Коттедж 4 комнаты
Кастелани/Кастелланой, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 319 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 319 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной…
$553,030
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Коттедж 4 комнаты в Agios Gordios, Греция
Коттедж 4 комнаты
Agios Gordios, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 224 м²
Этаж 1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 224 кв.м на острове Корфу на стадии строительства. Перв…
$852,813
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Коттедж 9 комнат в Като Агиос Маркос, Греция
Коттедж 9 комнат
Като Агиос Маркос, Греция
Число комнат 9
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 302 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 302 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной…
Цена по запросу
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Коттедж 4 комнаты в Компици, Греция
Коттедж 4 комнаты
Компици, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 260 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 260 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 3 спа…
$553,030
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Коттедж 5 комнат в Коккини, Греция
Коттедж 5 комнат
Коккини, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м на острове Корфу на стадии строительства. Перв…
$195,865
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Коттедж 18 комнат в Пелекас, Греция
Коттедж 18 комнат
Пелекас, Греция
Число комнат 18
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 392 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 392 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 4 спа…
$3,28 млн
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Коттедж 3 комнаты в Stroggili, Греция
Коттедж 3 комнаты
Stroggili, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 105 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 105 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной…
$322,601
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Коттедж 5 комнат в Агии Дека/Агой - Дека, Греция
Коттедж 5 комнат
Агии Дека/Агой - Дека, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 200 кв.м на острове Корфу. Цокольный этаж состоит из од…
$1,38 млн
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Коттедж 5 комнат в Ано Коракиана, Греция
Коттедж 5 комнат
Ано Коракиана, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
Продается ветхое жилье, 3-этажный коттедж площадью 220 кв.м на острове Корфу. Цокольный этаж…
$126,736
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Коттедж 4 комнаты в Мармаро, Греция
Коттедж 4 комнаты
Мармаро, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 78 кв.м на острове Корфу. Коттедж состоит из 2 спальных…
$120,975
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Коттедж 1 комната в Гувья, Греция
Коттедж 1 комната
Гувья, Греция
Число комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м на острове Корфу на стадии строительства. Перв…
$259,233
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Параметры недвижимости в периферии Ионические острова, Греция

с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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