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Коттеджи с видом на море в периферии Ионические острова, Греция

Корфу
20
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands
109
Municipality of Northern Corfu
36
Municipality of Southern Corfu
23
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46 объектов найдено
Коттедж 6 комнат в Ниссаки, Греция
Коттедж 6 комнат
Ниссаки, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 205 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 205 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной…
$783,459
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Коттедж 4 комнаты в Кариотико, Греция
Коттедж 4 комнаты
Кариотико, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 130 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гости…
$501,183
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Коттедж 6 комнат в Альканас, Греция
Коттедж 6 комнат
Альканас, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м на острове Закинф. Первый этаж состоит из .Вто…
$483,901
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Коттедж 1 комната в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Коттедж 1 комната
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Число комнат 1
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 150 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается великоле…
$2,19 млн
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Коттедж 3 комнаты в Municipality of Southern Corfu, Греция
Коттедж 3 комнаты
Municipality of Southern Corfu, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 70 кв.м на острове Корфу. Коттедж состоит из 2 спальных…
$495,423
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Коттедж 10 комнат в Зигос, Греция
Коттедж 10 комнат
Зигос, Греция
Число комнат 10
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 320 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 320 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 2 гос…
$276,515
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Коттедж 1 комната в Калами, Греция
Коттедж 1 комната
Калами, Греция
Число комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на м…
$380,208
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Коттедж 6 комнат в Ипсос, Греция
Коттедж 6 комнат
Ипсос, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 270 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 270 кв.м на острове Корфу. Цокольный этаж состоит из го…
$910,195
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Коттедж 4 комнаты в Ayios Elias, Греция
Коттедж 4 комнаты
Ayios Elias, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 105 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гости…
$230,429
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Коттедж 3 комнаты в Агиос Маркос, Греция
Коттедж 3 комнаты
Агиос Маркос, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Количество этажей 1
Продается ветхое жилье, 2-этажный коттедж площадью 95 кв.м на острове Корфу. Первый этаж сос…
$161,300
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Коттедж 5 комнат в Агницини, Греция
Коттедж 5 комнат
Агницини, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 164 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 164 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной…
$253,472
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Коттедж 3 комнаты в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Коттедж 3 комнаты
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 380 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 380 кв.м на острове Корфу на стадии строительства. Котт…
$610,637
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Коттедж 12 комнат в Гувья, Греция
Коттедж 12 комнат
Гувья, Греция
Число комнат 12
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 430 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 430 кв.м на острове Корфу. Подвал состоит из 3 спальных…
$1,21 млн
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Коттедж 4 комнаты в Agios Gordios, Греция
Коттедж 4 комнаты
Agios Gordios, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 224 м²
Этаж 1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 224 кв.м на острове Корфу на стадии строительства. Перв…
$852,813
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Коттедж 9 комнат в Като Агиос Маркос, Греция
Коттедж 9 комнат
Като Агиос Маркос, Греция
Число комнат 9
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 302 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 302 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной…
Цена по запросу
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Коттедж 6 комнат в Аликес Потамоу, Греция
Коттедж 6 комнат
Аликес Потамоу, Греция
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 257 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 257 кв.м на острове Корфу. Цокольный этаж состоит из го…
$1,12 млн
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Коттедж 18 комнат в Пелекас, Греция
Коттедж 18 комнат
Пелекас, Греция
Число комнат 18
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 392 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 392 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 4 спа…
$3,28 млн
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Коттедж 1 комната в Като Агиос Маркос, Греция
Коттедж 1 комната
Като Агиос Маркос, Греция
Число комнат 1
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 130 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на м…
$599,116
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Коттедж 2 комнаты в Ахарави, Греция
Коттедж 2 комнаты
Ахарави, Греция
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 58 кв.м на острове Корфу. Коттедж состоит из 2 спальных…
$253,472
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Коттедж 4 комнаты в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 110 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной…
$368,687
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Коттедж 3 комнаты в Халикоунас, Греция
Коттедж 3 комнаты
Халикоунас, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Этаж 1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 82 кв.м на острове Корфу на стадии строительства. Первы…
$783,459
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Коттедж 1 комната в Гувья, Греция
Коттедж 1 комната
Гувья, Греция
Число комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м на острове Корфу на стадии строительства. Перв…
$259,233
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Коттедж 4 комнаты в Лефкими, Греция
Коттедж 4 комнаты
Лефкими, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 140 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гости…
$380,208
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Коттедж 1 комната в Беницес/Мпенитсес, Греция
Коттедж 1 комната
Беницес/Мпенитсес, Греция
Число комнат 1
Площадь 365 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 365 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на м…
$633,680
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Коттедж 4 комнаты в Кариотико, Греция
Коттедж 4 комнаты
Кариотико, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 130 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гости…
$466,619
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Коттедж 6 комнат в Сфакера, Греция
Коттедж 6 комнат
Сфакера, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 317 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 317 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной…
$518,465
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Коттедж 1 комната в Гастоури, Греция
Коттедж 1 комната
Гастоури, Греция
Число комнат 1
Площадь 137 м²
Количество этажей 1
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 137 кв.м на острове Корфу. Из окон открыв…
$426,294
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Коттедж 7 комнат в Астракери, Греция
Коттедж 7 комнат
Астракери, Греция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 230 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 3 спа…
$1,67 млн
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Коттедж 6 комнат в Zakynthos Municipality, Греция
Коттедж 6 комнат
Zakynthos Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 118 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 118 кв.м на острове Закинф. Цокольный этаж состоит из о…
Цена по запросу
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Коттедж 5 комнат в Компици, Греция
Коттедж 5 комнат
Компици, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 235 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 235 кв.м на острове Корфу. Подвал состоит из одной клад…
$633,680
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Параметры недвижимости в периферии Ионические острова, Греция

с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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