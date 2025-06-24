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Коттеджи с бассейном в периферии Ионические острова, Греция

Корфу
20
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands
109
Municipality of Northern Corfu
36
Municipality of Southern Corfu
23
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3 объекта найдено
Коттедж 18 комнат в Пелекас, Греция
Коттедж 18 комнат
Пелекас, Греция
Число комнат 18
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 392 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 392 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 4 спа…
$3,28 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Коттедж 5 комнат в Компици, Греция
Коттедж 5 комнат
Компици, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 340 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 340 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной…
$841,066
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 4 комнаты в Katouna, Греция
Коттедж 4 комнаты
Katouna, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Этаж 1/1
Продается традиционный дом площадью 160 кв.м, расположенный в деревне Катуна, на острове Леф…
$394,034
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
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Параметры недвижимости в периферии Ионические острова, Греция

с видом на горы
с видом на море
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