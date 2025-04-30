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Квартиры с видом на море в периферийной единице Коринфия, Греция

Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality
98
Municipal Unit of Loutraki Perachora
94
Municipality of Corinth
13
Municipality of Velo and Vocha
10
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54 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Квартира 4 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 2/3
Строится новый трехэтажный жилой дом в Лутраки. Вид на море. Современное строительство совре…
$430,602
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Квартира 3 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Квартира 3 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 53 кв.м в Лутраки. Квартира расположена на пятом этаже и состоит…
$301,738
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Grekodom Development
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Corinth, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Corinth, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1
Продается квартира площадью 70 кв.м на полуострове Пелопоннес. Квартира расположена на второ…
$199,734
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Grekodom Development
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Квартира 3 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Квартира 3 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 95 кв.м в Лутраки на стадии строительства. Квартира расположена …
$662,777
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Grekodom Development
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Квартира 3 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Квартира 3 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/3
Строится новый трехэтажный многоквартирный дом в Лутраках с восхитительным панорамным видом …
$376,777
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Sideris Real Estate
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Квартира 4 комнаты в Писиа, Греция
Квартира 4 комнаты
Писиа, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 170 кв.м в Лутраки. Квартира расположена на втором этаже и состо…
$365,310
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Grekodom Development
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 73 кв.м на полуострове Пелопоннес. Квартира расположена на перво…
$177,436
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Grekodom Development
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Квартира 2 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Квартира 2 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/3
Продается современная новая квартира площадью 51 кв. м, в прекрасном месте, всего в 500 метр…
$130,494
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Sideris Real Estate
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Квартира 6 комнат в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Квартира 6 комнат
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается дуплекс площадью 180 кв.м на полуострове Пелопоннес. Дуплекс расположен на 2 уровн…
$287,029
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Квартира 3 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Квартира 3 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 65 кв.м в Аттике. Квартира расположена на четвертом этаже и сост…
$177,436
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Квартира 5 комнат в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Квартира 5 комнат
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 1
Продается полностью отремонтированный мезонет площадью 135 кв.м. с самыми современными харак…
$506,563
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Sideris Real Estate
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Квартира 3 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Квартира 3 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1/3
Строится новый трехэтажный многоквартирный дом в Лутраках с восхитительным понорамным видом …
$376,777
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Corinth, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Corinth, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 48 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на втором…
$155,786
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Квартира 2 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Квартира 2 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/2
Новая квартира 52 кв.м. в одном из лучших районов Лутраки. - Уникальный шанс! - Квартира о…
$118,502
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Квартира 3 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Квартира 3 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1/3
Строится новый трехэтажный многоквартирный дом в Лутраках с восхитительным панорамным видом …
$376,777
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Квартира 3 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Квартира 3 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 75 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на втором…
$166,999
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Квартира 3 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Квартира 3 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 5/1
Продается квартира площадью 78 кв.м в Лутраки. Квартира расположена на пятом этаже и состоит…
$224,405
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Пентхаус 2 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Пентхаус 2 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 5/5
- Пентхаус с уникальным 180-градусным видом на Коринфский залив - Это квартира на верхнем э…
$416,427
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Квартира 4 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Квартира 4 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 2/3
Строится новый трехэтажный жилой дом в Лутраки. Вид на море. Современное строительство совре…
$430,602
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Velo and Vocha, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Velo and Vocha, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 152 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на второ…
$219,186
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Квартира 9 комнат в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Квартира 9 комнат
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 9
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
- Специальный отдельно стоящий дом площадью 400 кв.м. недалеко от Лутраки, в Перахоре, выста…
$440,202
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Квартира 2 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Квартира 2 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 2
Продается квартира площадью 47 кв.м на полуострове Пелопоннес. Квартира расположена на треть…
$110,379
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Квартира 4 комнаты в Kallithea, Греция
Квартира 4 комнаты
Kallithea, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 92 кв.м в Лутраки. Квартира расположена на втором этаже и состои…
$203,530
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Квартира 3 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Квартира 3 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 60 кв.м в Лутраки. Квартира расположена на пятом этаже и состоит…
$324,089
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Квартира 3 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Квартира 3 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/2
- Истмия, Район Каламаки  - Роскошная квартира  91 кв.м. с видом на море, в 50 метрах от …
$196,717
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Квартира 5 комнат в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Квартира 5 комнат
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Этаж 5/1
Продается квартира площадью 160 кв.м на полуострове Пелопоннес. Квартира расположена на шест…
$301,738
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Квартира 3 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Квартира 3 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/4
Квартира площадью 55 кв. М на продажу в Лутраки, всего в 50 метрах от моря. Недвижимость пол…
$167,696
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Velo and Vocha, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Velo and Vocha, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 87 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на втором…
$142,993
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Квартира 2 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Квартира 2 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/4
- Квартира 45 кв.м с ремонтом , полностью мебелирована , в 20 метрах от пляжа Лутраки. - Го…
$152,013
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Квартира в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Квартира
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Этаж 1/1
Роскошная новая квартира площадью 95 кв. м с панорамным видом на море и горы всего в 20 метр…
$684,385
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Типы недвижимости в периферийной единице Коринфия

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в периферийной единице Коринфия, Греция

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
Realting.com
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