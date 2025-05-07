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Квартиры в Municipal Unit of Saronikos, Греция

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Municipality of Corinth, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Corinth, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 52 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на первом…
$113,411
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Saronikos, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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