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Квартиры с террасой в периферийной единице Коринфия, Греция

Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality
98
Municipal Unit of Loutraki Perachora
94
Municipality of Corinth
13
Municipality of Velo and Vocha
10
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10 объектов найдено
Квартира 8 комнат в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Квартира 8 комнат
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 2/2
Продается двухэтажное здание в центре Лутраки, всего в 400 метрах от моря, на участке 175 кв…
$370,147
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Квартира 5 комнат в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Квартира 5 комнат
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 1
Продается полностью отремонтированный мезонет площадью 135 кв.м. с самыми современными харак…
$506,563
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Квартира 4 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Квартира 4 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1/3
- Шикарные апартаменты площадью 97 кв.м в Лутраки - Дом расположен в тихом районе недалеко о…
$269,086
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Квартира 2 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Квартира 2 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 3/3
- Недавно построенная современная квартира, идеально расположенная в центре города - Ояень с…
Цена по запросу
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Пентхаус 2 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Пентхаус 2 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 5/5
- Пентхаус с уникальным 180-градусным видом на Коринфский залив - Это квартира на верхнем э…
$416,427
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Квартира 9 комнат в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Квартира 9 комнат
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 9
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
- Специальный отдельно стоящий дом площадью 400 кв.м. недалеко от Лутраки, в Перахоре, выста…
$440,202
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Квартира 6 комнат в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Квартира 6 комнат
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Площадь 200 м²
Количество этажей 3
Комплекс трехэтажных таунхаусов в Лутраках, Пелопоннес, Греция Роскошные таунхаусы площадью…
$316,071
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Квартира в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Квартира
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Этаж 1/1
Роскошная новая квартира площадью 95 кв. м с панорамным видом на море и горы всего в 20 метр…
$684,385
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Квартира 2 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Квартира 2 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/5
- Красивая и качественная квартира 52 кв.м в центре города. -Удобное расположение, всего в …
$161,868
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Corinth, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Corinth, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/3
Продается отремонтированная квартира площадью 85 кв.м в районе Агиос Георгиос в Коринфе на р…
$184,747
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Типы недвижимости в периферийной единице Коринфия

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в периферийной единице Коринфия, Греция

с гаражом
с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
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