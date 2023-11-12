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Квартиры в периферийная единица Коринфия, Греция

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55 объектов найдено
Квартира 4 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Квартира 4 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Комнаты 6
Площадь 200 м²
Количество этажей 3
Комплекс трехэтажных таунхаусов в Лутраках, Пелопоннес, Греция Роскошные таунхаусы площадью…
€300,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Лутракион, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лутракион, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 5/1
Продается квартира площадью 78 кв.м в Лутраки. Квартира расположена на пятом этаже и состоит…
€215,000
Квартира 4 спальни с видом на горы, с furnishings в Кинета, Греция
Квартира 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Кинета, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 138 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на перво…
€250,000
Квартира 1 спальня с видом на море, с видом на горы в Галатаки, Греция
Квартира 1 спальня с видом на море, с видом на горы
Галатаки, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 42 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на первом…
€90,000
Квартира 1 спальня с видом на море, с видом на горы в Галатаки, Греция
Квартира 1 спальня с видом на море, с видом на горы
Галатаки, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 52 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на первом…
€100,000
Квартира 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с садом в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Квартира 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с садом
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 127 м²
Современные резиденции на одном из пляжей Ксилокастро. 3 уровня Просто. Хорошо выложено. Ярк…
€255,000
Квартира 3 комнаты с видом на море, с furnishings в Bohae, Греция
Квартира 3 комнаты с видом на море, с furnishings
Bohae, Греция
Комнаты 3
Площадь 56 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 56 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на этаже …
€100,000
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с кладовой, с барбекю в периферия Пелопоннес, Греция
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с кладовой, с барбекю
периферия Пелопоннес, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Corinth loutra Oreas Elenis apartment of 72 sq.m. ground floor corner and airy in good condi…
€75,000
Квартира 3 комнаты с видом на море, с furnishings в Кинета, Греция
Квартира 3 комнаты с видом на море, с furnishings
Кинета, Греция
Комнаты 3
Площадь 215 м²
Количество этажей 2
Продается квартира площадью 215 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на этаже…
€2,30 млн
Квартира 2 спальни с видом на горы, с furnishings в Лутракион, Греция
Квартира 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Лутракион, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 80 кв.м в Лутраки на стадии строительства. Квартира расположена …
€250,000
Квартира 2 спальни с видом на горы, с furnishings в Лутракион, Греция
Квартира 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Лутракион, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 80 кв.м в Лутраки на стадии строительства. Квартира расположена …
€235,000
Квартира 3 спальни с Spalni, с патио в Alepochori, Греция
Квартира 3 спальни с Spalni, с патио
Alepochori, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Ref: 195 - Schinos Alepochoriou ПРОДАЖА Каменный мезонет на уровнях 2 с 3 Спальни, 1 Гостина…
€210,000
Квартира 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город в Kallithea, Греция
Квартира 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город
Kallithea, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 92 кв.м в Лутраки. Квартира расположена на втором этаже и состои…
€195,000
Квартира 1 спальня с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Лутракион, Греция
Квартира 1 спальня с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Лутракион, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 50 кв.м в Лутраки. Квартира расположена на первом этаже и состои…
€110,000
Квартира 1 спальня с видом на море, с furnishings в Municipality of Corinth, Греция
Квартира 1 спальня с видом на море, с furnishings
Municipality of Corinth, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 48 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на втором…
€120,000
Квартира 6 спален с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Pisia, Греция
Квартира 6 спален с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Pisia, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 580 м²
Этаж 1/1
Продается ветхое жилье, квартира площадью 580 кв.м в Лутраки. Квартира расположена на втором…
€450,000
Квартира 2 спальни с furnishings в смеющийся, Греция
Квартира 2 спальни с furnishings
смеющийся, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж -1/1
Продается квартира площадью 77 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на цоколь…
€140,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Асос, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Асос, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 60 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на третье…
€110,000
Квартира 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Velo, Греция
Квартира 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Velo, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 87 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на втором…
€137,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings в высокомерный, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings
высокомерный, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 83 кв.м на Восточном Пелопоннесе на стадии строительства. Кварти…
€110,000
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в зерно, Греция
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
зерно, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 152 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на второ…
€210,000
Квартира 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Pisia, Греция
Квартира 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Pisia, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 170 кв.м в Лутраки. Квартира расположена на втором этаже и состо…
€350,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Рис, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Рис, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 85 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на первом…
€110,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 105 кв.м в Аттике. Квартира расположена на первом этаже и состои…
€86,000
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Pisia, Греция
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Pisia, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 90 кв.м в Лутраки. Квартира расположена на четвертом этаже и сос…
€215,000
Квартира 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в фонтаны, Греция
Квартира 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
фонтаны, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 77 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на втором…
€117,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Айи-Теодори, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Айи-Теодори, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 65 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на втором…
€165,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Айи-Теодори, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Айи-Теодори, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 75 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на втором…
€160,000
Квартира 1 спальня с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Квартира 1 спальня с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу Ksilokastro apartments квартира площадью 58 кв.м. на Восточном Пелоп…
€146,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Laliotis, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Laliotis, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 75 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на третье…
€156,900

Параметры недвижимости в периферийная единица Коринфия, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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