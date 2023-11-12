ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Греция
Жилая
периферийная единица Коринфия
Квартиры
Квартиры в периферийная единица Коринфия, Греция
однокомнатные
8
двухкомнатные
25
трехкомнатные
12
четырехкомнатные
3
Квартира
Очистить
55 объектов найдено
Новые
Дешевые выше
Дорогие выше
По популярности
По рейтингу
Квартира 4 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
6
200 м²
3
Комплекс трехэтажных таунхаусов в Лутраках, Пелопоннес, Греция Роскошные таунхаусы площадью…
€300,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лутракион, Греция
3
1
78 м²
5/1
Продается квартира площадью 78 кв.м в Лутраки. Квартира расположена на пятом этаже и состоит…
€215,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Кинета, Греция
6
2
138 м²
1/1
Продается квартира площадью 138 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на перво…
€250,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с видом на море, с видом на горы
Галатаки, Греция
2
1
42 м²
1
Продается квартира площадью 42 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на первом…
€90,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с видом на море, с видом на горы
Галатаки, Греция
2
1
52 м²
1
Продается квартира площадью 52 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на первом…
€100,000
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с садом
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
3
1
127 м²
Современные резиденции на одном из пляжей Ксилокастро. 3 уровня Просто. Хорошо выложено. Ярк…
€255,000
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с видом на море, с furnishings
Bohae, Греция
3
56 м²
1/1
Продается квартира площадью 56 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на этаже …
€100,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с кладовой, с барбекю
периферия Пелопоннес, Греция
2
1
72 м²
Corinth loutra Oreas Elenis apartment of 72 sq.m. ground floor corner and airy in good condi…
€75,000
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с видом на море, с furnishings
Кинета, Греция
3
215 м²
2
Продается квартира площадью 215 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на этаже…
€2,30 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Лутракион, Греция
3
1
80 м²
2/1
Продается квартира площадью 80 кв.м в Лутраки на стадии строительства. Квартира расположена …
€250,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Лутракион, Греция
3
1
80 м²
1/1
Продается квартира площадью 80 кв.м в Лутраки на стадии строительства. Квартира расположена …
€235,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с Spalni, с патио
Alepochori, Греция
3
2
115 м²
Ref: 195 - Schinos Alepochoriou ПРОДАЖА Каменный мезонет на уровнях 2 с 3 Спальни, 1 Гостина…
€210,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город
Kallithea, Греция
4
1
92 м²
1/1
Продается квартира площадью 92 кв.м в Лутраки. Квартира расположена на втором этаже и состои…
€195,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Лутракион, Греция
2
1
50 м²
1
Продается квартира площадью 50 кв.м в Лутраки. Квартира расположена на первом этаже и состои…
€110,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с видом на море, с furnishings
Municipality of Corinth, Греция
2
1
48 м²
1/1
Продается квартира площадью 48 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на втором…
€120,000
Рекомендовать
Квартира 6 спален с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Pisia, Греция
9
4
580 м²
1/1
Продается ветхое жилье, квартира площадью 580 кв.м в Лутраки. Квартира расположена на втором…
€450,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с furnishings
смеющийся, Греция
3
1
77 м²
-1/1
Продается квартира площадью 77 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на цоколь…
€140,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Асос, Греция
3
1
60 м²
2/1
Продается квартира площадью 60 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на третье…
€110,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Velo, Греция
4
1
87 м²
1/1
Продается квартира площадью 87 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на втором…
€137,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings
высокомерный, Греция
3
1
83 м²
1
Продается квартира площадью 83 кв.м на Восточном Пелопоннесе на стадии строительства. Кварти…
€110,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
зерно, Греция
4
2
152 м²
1/1
Продается квартира площадью 152 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на второ…
€210,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Pisia, Греция
4
2
170 м²
1/1
Продается квартира площадью 170 кв.м в Лутраки. Квартира расположена на втором этаже и состо…
€350,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Рис, Греция
3
1
85 м²
1
Продается квартира площадью 85 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на первом…
€110,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
3
2
105 м²
1
Продается квартира площадью 105 кв.м в Аттике. Квартира расположена на первом этаже и состои…
€86,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Pisia, Греция
4
1
90 м²
3/1
Продается квартира площадью 90 кв.м в Лутраки. Квартира расположена на четвертом этаже и сос…
€215,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
фонтаны, Греция
3
1
77 м²
1/1
Продается квартира площадью 77 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на втором…
€117,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Айи-Теодори, Греция
3
1
65 м²
1/1
Продается квартира площадью 65 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на втором…
€165,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Айи-Теодори, Греция
3
1
75 м²
1/1
Продается квартира площадью 75 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на втором…
€160,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
2
1
58 м²
1
Предлагается на продажу Ksilokastro apartments квартира площадью 58 кв.м. на Восточном Пелоп…
€146,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Laliotis, Греция
3
1
75 м²
2/1
Продается квартира площадью 75 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на третье…
€156,900
Рекомендовать
Показать следующие 30 объектов
1
2
Параметры недвижимости в периферийная единица Коринфия, Греция
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL