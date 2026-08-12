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Пентхаусы с гаражом в Грузии

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1 объект найдено
Пентхаус 6 комнат в Тбилиси, Грузия
UP UP
Пентхаус 6 комнат
Тбилиси, Грузия
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 345 м²
Этаж 9/11
Нерабочий панорамический центр - срочная оппортунитет в квартире временного пребыванияПо-нас…
$795,000
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Параметры недвижимости в Грузии

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