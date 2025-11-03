Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Грузия
  3. Жилая
  4. Пентхаус
  5. Терраса

Пентхаусы с террасой в Грузии

Тбилиси
5
Аджарская Автономная Республика
18
Батуми
17
1 объект найдено
Пентхаус в Батуми, Грузия
Пентхаус
Батуми, Грузия
Площадь 720 м²
Этаж 21/21
Мы предлагаем вам уникальную возможность приобрести недвижимость в одном из самых востребова…
$581,000
Агентство
Atlas property
Языки общения
English, Русский, Українська, עִברִית
Параметры недвижимости в Грузии

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
