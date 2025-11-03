Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Грузия
  3. Жилая
  4. Пентхаус
  5. Вид на горы

Пентхаусы с видом на горы в Грузии

Тбилиси
5
Аджарская Автономная Республика
18
Батуми
17
15 объектов найдено
Пентхаус 2 комнаты в Батуми, Грузия
Пентхаус 2 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Этаж 5/5
Garden Residence - это элитный отельный комплекс 5* с сервисами All Inclusive от Wyndham. Ин…
$891,100
Пентхаус 4 комнаты в Батуми, Грузия
Пентхаус 4 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Этаж 6/6
Club House — элитные резиденции для семьи с панорамным видом на море. Инфраструктура комплек…
Цена по запросу
Пентхаус 3 комнаты в Батуми, Грузия
Пентхаус 3 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
Этаж 5/5
Garden Residence - это элитный отельный комплекс 5* с сервисами All Inclusive от Wyndham. Ин…
Цена по запросу
Tut TravelTut Travel
Пентхаус 4 комнаты в Батуми, Грузия
Пентхаус 4 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 151 м²
Этаж 6/6
Club House — элитные резиденции для семьи с панорамным видом на море. Инфраструктура комплек…
$344,500
Пентхаус 3 комнаты в Батуми, Грузия
Пентхаус 3 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 5/5
Garden Residence - это элитный отельный комплекс 5* с сервисами All Inclusive от Wyndham. Ин…
$369,823
Пентхаус 2 комнаты в Батуми, Грузия
Пентхаус 2 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Этаж 5/5
Garden Residence - это элитный отельный комплекс 5* с сервисами All Inclusive от Wyndham. Ин…
$464,340
Estate Service 24Estate Service 24
Пентхаус 3 комнаты в Батуми, Грузия
Пентхаус 3 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Этаж 5/5
Garden Residence - это элитный отельный комплекс 5* с сервисами All Inclusive от Wyndham. Ин…
$556,678
Пентхаус в Батуми, Грузия
Пентхаус
Батуми, Грузия
Площадь 720 м²
Этаж 21/21
Мы предлагаем вам уникальную возможность приобрести недвижимость в одном из самых востребова…
$581,000
Пентхаус 4 комнаты в Батуми, Грузия
Пентхаус 4 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 148 м²
Этаж 5/5
Garden Residence - это элитный отельный комплекс 5* с сервисами All Inclusive от Wyndham. Ин…
Цена по запросу
Property InvestProperty Invest
Пентхаус 3 комнаты в Батуми, Грузия
Пентхаус 3 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
Этаж 5/5
Garden Residence - это элитный отельный комплекс 5* с сервисами All Inclusive от Wyndham. Ин…
Цена по запросу
Пентхаус 3 комнаты в Батуми, Грузия
Пентхаус 3 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Этаж 5/5
Garden Residence - это элитный отельный комплекс 5* с сервисами All Inclusive от Wyndham. Ин…
Цена по запросу
Пентхаус 3 комнаты в Батуми, Грузия
Пентхаус 3 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Этаж 5/5
Garden Residence - это элитный отельный комплекс 5* с сервисами All Inclusive от Wyndham. Ин…
$389,910
Пентхаус 3 комнаты в Батуми, Грузия
Пентхаус 3 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 137 м²
Этаж 5/5
Garden Residence - это элитный отельный комплекс 5* с сервисами All Inclusive от Wyndham. Ин…
Цена по запросу
Пентхаус 3 комнаты в Батуми, Грузия
Пентхаус 3 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 128 м²
Этаж 3/5
Garden Residence - это элитный отельный комплекс 5* с сервисами All Inclusive от Wyndham. Ин…
$679,263
Пентхаус 3 комнаты в Батуми, Грузия
Пентхаус 3 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 5/5
Garden Residence - это элитный отельный комплекс 5* с сервисами All Inclusive от Wyndham. Ин…
Цена по запросу
