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Пентхаусы около гольф-клуба в Грузии

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Тбилиси
9
Аджарская Автономная Республика
17
Батуми
16
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1 объект найдено
Пентхаус 3 комнаты в Тбилиси, Грузия
Пентхаус 3 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 108 м²
Этаж 5/5
Проект расположен на живописных холмах Тбилиси и воплощает концепцию «миланского стиля», объ…
Цена по запросу
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