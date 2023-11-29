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Пентхаусы в Батуми, Грузия

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3 объекта найдено
Пентхаус 2 спальни в Гонио, Грузия
Пентхаус 2 спальни
Гонио, Грузия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Этаж 2/5
Wyndham Grand Residence FAMILY CLUB — новый комплекс премиум-класса от European Village, стр…
€246,890
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Пентхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Батуми, Грузия
Пентхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Батуми, Грузия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 15/15
Mziuri Gardens - новый уникальный проект на курорте Махинджаури, строительство которого веде…
€290,748
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Пентхаус с балконом, с лифтом, с видом на море в Батуми, Грузия
Пентхаус с балконом, с лифтом, с видом на море
Батуми, Грузия
Площадь 720 м²
Этаж 21/21
Мы предлагаем вам уникальную возможность приобрести недвижимость в одном из самых востребова…
€527,889
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Atlas property
Языки общения: English, Русский, Українська, עִברִית
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Параметры недвижимости в Батуми, Грузия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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