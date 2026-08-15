Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Грузия
  3. Батуми
  4. Жилая
  5. Пентхаус

Пентхаусы в Батуми, Грузия

;
Пентхаус Удалить
Очистить
17 объектов найдено
Пентхаус 3 комнаты в Батуми, Грузия
Пентхаус 3 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Этаж 5/5
Элитный, 5-этажный комплекс клубного типа с сервисами All-Inclusive & Ultra All-Inclusive от…
Цена по запросу
Оставить заявку
Пентхаус 2 комнаты в Батуми, Грузия
Пентхаус 2 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Этаж 5/5
Элитный, 5-этажный комплекс клубного типа с сервисами All-Inclusive & Ultra All-Inclusive от…
Цена по запросу
Оставить заявку
Пентхаус 3 комнаты в Батуми, Грузия
Пентхаус 3 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 137 м²
Этаж 5/5
Элитный, 5-этажный комплекс клубного типа с сервисами All-Inclusive & Ultra All-Inclusive от…
Цена по запросу
Оставить заявку
DD CO DEDD CO DE
Пентхаус 3 комнаты в Батуми, Грузия
Пентхаус 3 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 128 м²
Этаж 3/5
Элитный, 5-этажный комплекс клубного типа с сервисами All-Inclusive & Ultra All-Inclusive от…
Цена по запросу
Оставить заявку
Пентхаус 3 комнаты в Батуми, Грузия
Пентхаус 3 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Этаж 5/5
Элитный, 5-этажный комплекс клубного типа с сервисами All-Inclusive & Ultra All-Inclusive от…
Цена по запросу
Оставить заявку
Пентхаус 3 комнаты в Батуми, Грузия
Пентхаус 3 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Этаж 5/5
Элитный, 5-этажный комплекс клубного типа с сервисами All-Inclusive & Ultra All-Inclusive от…
$528,000
Оставить заявку
LDV InvestLDV Invest
Пентхаус 4 комнаты в Батуми, Грузия
Пентхаус 4 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 148 м²
Этаж 5/5
Элитный, 5-этажный комплекс клубного типа с сервисами All-Inclusive & Ultra All-Inclusive от…
Цена по запросу
Оставить заявку
Пентхаус 3 комнаты в Батуми, Грузия
Пентхаус 3 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
Этаж 5/5
Элитный, 5-этажный комплекс клубного типа с сервисами All-Inclusive & Ultra All-Inclusive от…
Цена по запросу
Оставить заявку
Пентхаус 2 комнаты в Батуми, Грузия
Пентхаус 2 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Этаж 5/5
Элитный, 5-этажный комплекс клубного типа с сервисами All-Inclusive & Ultra All-Inclusive от…
Цена по запросу
Оставить заявку
Пентхаус 3 комнаты в Батуми, Грузия
Пентхаус 3 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Этаж 5/5
Элитный, 5-этажный комплекс клубного типа с сервисами All-Inclusive & Ultra All-Inclusive от…
Цена по запросу
Оставить заявку
Пентхаус 3 комнаты в Батуми, Грузия
Пентхаус 3 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 5/5
Элитный, 5-этажный комплекс клубного типа с сервисами All-Inclusive & Ultra All-Inclusive от…
Цена по запросу
Оставить заявку
Пентхаус 2 комнаты в Батуми, Грузия
Пентхаус 2 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 5/5
Элитный, 5-этажный комплекс клубного типа с сервисами All-Inclusive & Ultra All-Inclusive от…
Цена по запросу
Оставить заявку
Пентхаус 3 комнаты в Батуми, Грузия
Пентхаус 3 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 5/5
Garden Residence - это элитный отельный комплекс 5* с сервисами All Inclusive от Wyndham. Ин…
Цена по запросу
Оставить заявку
Пентхаус в Батуми, Грузия
Пентхаус
Батуми, Грузия
Площадь 798 м²
Этаж 19/20
Продается 19-ый этаж полностью Дешевле розничной цены на 20% Увеличение стоимости на 20%…
$648,000
Оставить заявку
Пентхаус 4 комнаты в Батуми, Грузия
Пентхаус 4 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Этаж 6/6
Club House — элитные резиденции для семьи с панорамным видом на море. Инфраструктура комплек…
Цена по запросу
Оставить заявку
Пентхаус 4 комнаты в Батуми, Грузия
Пентхаус 4 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Этаж 2/5
Wyndham Grand Residence FAMILY CLUB — новый комплекс премиум-класса от European Village, стр…
$271,730
Оставить заявку
Пентхаус 4 комнаты в Батуми, Грузия
Пентхаус 4 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 151 м²
Этаж 6/6
Club House — элитные резиденции для семьи с панорамным видом на море. Инфраструктура комплек…
$344,500
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Батуми, Грузия

с видом на горы
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти