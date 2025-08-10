Показать объекты на карте Показать объекты списком
Доходные дома в Ypsonas Municipality, Кипр

коммерческая недвижимость
4
1 объект найдено
Доходный дом 2 011 м² в Ypsonas Municipality, Кипр
Доходный дом 2 011 м²
Ypsonas Municipality, Кипр
Количество спален 176
Площадь 2 011 м²
Количество этажей 4
Продается: современное здание апартаментов по проекту с общей внутренней площадью 2 011 квад…
$22,21 млн
