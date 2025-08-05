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Дома в Yialia, Кипр

3 объекта найдено
Дом 6 спален в Yialia, Кипр
Дом 6 спален
Yialia, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 455 м²
Расположенный в естественной и аутентичной средиземноморской среде, окруженный большой приро…
$3,24 млн
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Вилла в Yialia, Кипр
Вилла
Yialia, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 141 м²
Эта потрясающая вилла с 3 спальнями искусно сочетает современную архитектуру с традиционным …
$736,866
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Вилла в Yialia, Кипр
Вилла
Yialia, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Эта потрясающая вилла с 2 спальнями искусно сочетает современную архитектуру с традиционным …
$639,759
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