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Земельные участки в Гермасойя, Кипр

5 объектов найдено
Земельные участки 1 комната в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Земельные участки 1 комната
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 781 кв.м. В Лимассоле
€535,000
Земельные участки 1 комната в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Земельные участки 1 комната
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок, расположенный в городе Лимассоле, в туристической зоне недалеко…
€2,10 млн
Земельные участки 1 комната с furnishings в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Земельные участки 1 комната с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 3200 кв.м. В Лимассоле. Территориальная зона: Т1вКоэффи…
€1,000,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Земельные участки 1 комната с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 3625 кв.м. В Лимассоле. Территориальная зона: Ka10Коэфф…
€1,10 млн
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 3222 кв.м. В Лимассоле. Имеет вид на горы. На участке е…
€850,000
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