  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Vouni
  4. Долгосрочная аренда
  5. Дом

Долгосрочная аренда домов в Vouni, Кипр

2 объекта найдено
Дом 3 спальни в Вуни, Кипр
Дом 3 спальни
Вуни, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 154 м²
Этот очаровательный дом в Воуни теперь доступен для аренды, предлагая красивое жилое простра…
$1,844
в месяц
Параметры недвижимости в Vouni, Кипр

с видом на горы
