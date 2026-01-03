Показать объекты на карте Показать объекты списком
Долгосрочная аренда квартир в Vasa Koilaniou, Кипр

1 объект найдено
Квартира 3 спальни в Васа, Кипр
Квартира 3 спальни
Васа, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 144 м²
Эта очаровательная полуотдельная вилла доступна для аренды в мирной общине Васа Койланиу. С …
$1,728
в месяц
