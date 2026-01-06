Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Tserkezoi Municipality
  4. Долгосрочная аренда
  5. Квартира
  6. Поле для гольфа

Долгосрочная аренда квартир и апартаментов около гольф-клуба в Tserkezoi Municipality, Кипр

Квартира Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Tserkezoi Municipality, Кипр
Квартира 3 спальни
Tserkezoi Municipality, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Редкая резиденция, предлагающая конфиденциальность, масштаб и непрерывный вид на самый прест…
$9,400
в месяц
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Tserkezoi Municipality, Кипр
Квартира 3 спальни
Tserkezoi Municipality, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Редкая резиденция, предлагающая конфиденциальность, масштаб и непрерывный вид на самый прест…
$9,395
в месяц
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Tserkezoi Municipality, Кипр

с садом
с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
Realting.com
Перейти