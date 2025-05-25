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Квартиры-студии в Trachoni Municipality, Кипр

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1 объект найдено
Студия 1 спальня в Trachoni Municipality, Кипр
Студия 1 спальня
Trachoni Municipality, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 2/2
Проект в районе Фасури, Лимассол. Квартиры включают в себя веранду, парковочное место и комн…
$163,043
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Параметры недвижимости в Trachoni Municipality, Кипр

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