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Квартиры-студии с видом на море на Кипре

Кипр
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4 объекта найдено
Студия со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Фамагуста, Кипр
Студия со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Фамагуста, Кипр
Площадь 48 м²
Этаж 1/2
Продам квартиру студию общей площадью 48 кв м на ground floor в комплексе бизнес класса на С…
€129,306
Студия 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером в Кипр, Кипр
Студия 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером
Кипр, Кипр
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 12/13
Ощутите роскошь жизни у моря с нашим новым комплексом в живописном и экологически чистом рай…
€120,998
Студия 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Ларнака, Кипр
Студия 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Ларнака, Кипр
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Количество этажей 9
Предлагаем Вам непревзойденную роскошь для семейного проживания. Комфортное, уютное и стильн…
€82,952
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Gonyeli, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Gonyeli, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Количество этажей 2
€91,226

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