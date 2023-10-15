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Земельные участки в Строволос, Кипр

8 объектов найдено
Земельные участки в Строволос, Кипр
Земельные участки
Строволос, Кипр
Площадь 299 м²
Представляем единственную в своем роде коммерческую недвижимость, расположенную в самом серд…
€2,50 млн
Земельные участки 1 комната с furnishings в Строволос, Кипр
Земельные участки 1 комната с furnishings
Строволос, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 19910 кв.м. В Никосии
€590,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Строволос, Кипр
Земельные участки 1 комната с furnishings
Строволос, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 6606 кв.м. В Никосии
€390,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Строволос, Кипр
Земельные участки 1 комната с furnishings
Строволос, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 2397 кв.м. В Никосии
€520,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Строволос, Кипр
Земельные участки 1 комната с furnishings
Строволос, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 231920 кв.м. В Никосии
€6,30 млн
Земельные участки с титулом на право собственности в Строволос, Кипр
Земельные участки с титулом на право собственности
Строволос, Кипр
For sale 519 sq.m. residential plot in Agios Athanasios - Limassol province, with a building…
€260,000
Земельные участки с титулом на право собственности в Строволос, Кипр
Земельные участки с титулом на право собственности
Строволос, Кипр
For sale 469 sqm of living in the area of the province of Kamares - in Larnaca, with 120% bu…
€189,000
Земельные участки с титулом на право собственности в Строволос, Кипр
Земельные участки с титулом на право собственности
Строволос, Кипр
For sale 1190 sqm of living in the area of Livadia - province of Larnaca, with 80% building …
€185,000
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