Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Земельные участки
  4. Протарас

Земельные участки в Протарас, Кипр

Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Земельные участки в Лимасол, Кипр
Земельные участки
Лимасол, Кипр
Продается земельный участок площадью 3625 кв.м. В Лимассоле. Территориальная зона: Ka10Коэфф…
€1,10 млн
Земельные участки 1 комната с furnishings в Delikipos, Кипр
Земельные участки 1 комната с furnishings
Delikipos, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1301 кв.м. В Ларнаке
€81,076
Земельные участки 1 комната с furnishings в Строволос, Кипр
Земельные участки 1 комната с furnishings
Строволос, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 6606 кв.м. В Никосии
€389,701
Земельные участки в Никосия, Кипр
Земельные участки
Никосия, Кипр
Продается земельный участок площадью 716 кв.м. В Никосии
€527,891
Земельные участки в Пафос, Кипр
Земельные участки
Пафос, Кипр
Продается земельный участок площадью 10385 кв.м. В Пафосе. Территориальная зона: H5aКоэффици…
€1,20 млн
Земельные участки 1 комната с furnishings в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Земельные участки 1 комната с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 257 кв.м. В Лимассоле. На территории с возможностью пос…
€330,308
Земельные участки в Лимасол, Кипр
Земельные участки
Лимасол, Кипр
Продается земельный участок площадью 8607 кв.м. В Лимассоле. На территории с возможностью по…
€1,49 млн
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings в Монагрулли, Кипр
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings
Монагрулли, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 15639 кв.м. В Лимассоле. На территории подведена вода, …
€515,481
Земельные участки в Кипр, Кипр
Земельные участки
Кипр, Кипр
Продается земельный участок площадью 3963 кв.м. В Айя-Напе. На территории подведена вода, по…
€3,14 млн
Земельные участки в Лимасол, Кипр
Земельные участки
Лимасол, Кипр
Продается земельный участок площадью 611 кв.м. В Лимассоле
€486,015
Земельные участки 1 комната с furnishings в Delikipos, Кипр
Земельные участки 1 комната с furnishings
Delikipos, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1600 кв.м. В Ларнаке
€114,912
Земельные участки с видом на море в Лимасол, Кипр
Земельные участки с видом на море
Лимасол, Кипр
Продается земельный участок площадью 5340 кв.м. В Ларнаке. На территории подведена вода, под…
€1,88 млн
Realting.com
Перейти