  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Prodromos
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Вид на горы

Квартиры с видом на горы в Prodromos, Кипр

8 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Продромос, Кипр
Квартира 3 спальни
Продромос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 298 м²
Представляем красивую виллу с 3 спальнями в эксклюзивном отеле Berengaria Hotel Development,…
$3,38 млн
Квартира 4 спальни в Продромос, Кипр
Квартира 4 спальни
Продромос, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 319 м²
Презентация исключительной виллы с 4 спальнями в престижном отеле Berengaria Hotel Developme…
$4,40 млн
Квартира 3 спальни в Продромос, Кипр
Квартира 3 спальни
Продромос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 291 м²
Представляем великолепную виллу с 3 спальнями в эксклюзивном отеле Berengaria Hotel Developm…
$3,36 млн
Квартира 4 спальни в Продромос, Кипр
Квартира 4 спальни
Продромос, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 319 м²
Презентация исключительной виллы с 4 спальнями в престижном отеле Berengaria Hotel Developme…
$4,41 млн
Квартира 4 спальни в Продромос, Кипр
Квартира 4 спальни
Продромос, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 324 м²
Презентация великолепной виллы с 4 спальнями в престижном отеле Berengaria Hotel Development…
$3,78 млн
Квартира 4 спальни в Продромос, Кипр
Квартира 4 спальни
Продромос, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 324 м²
Презентация великолепной виллы с 4 спальнями в престижном отеле Berengaria Hotel Development…
$3,78 млн
Параметры недвижимости в Prodromos, Кипр

