Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Prastio Kellakiou
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Prastio Kellakiou, Кипр

Квартира Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Квартира 5 спален в Прастио, Кипр
Квартира 5 спален
Прастио, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 450 м²
Это уникальное и универсальное свойство, расположенное в очаровательной деревне Прастио, пре…
$1,38 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Fox Smart Estate Agency
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Квартира в Прастио, Кипр
Квартира
Прастио, Кипр
Эта земля площадью 4,348 кв. м расположена в Omodos Vilage, в 300 м от реки. Плотность застр…
$69,139
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Fox Smart Estate Agency
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Prastio Kellakiou, Кипр

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти