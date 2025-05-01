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Жильё в Potami, Кипр

1 объект найдено
Дом 4 спальни в Потами, Кипр
Дом 4 спальни
Потами, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 330 м²
Ncomplete Two - Storey House в тихом и красивом районе сообщества Пония, в Никосии.  Дом неп…
$256,467
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Параметры недвижимости в Potami, Кипр

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