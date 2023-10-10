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Земельные участки в Пейя, Кипр

4 объекта найдено
Земельные участки 1 комната с furnishings в Пейя, Кипр
Земельные участки 1 комната с furnishings
Пейя, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 12993 кв.м. В Пафосе
€450,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Пейя, Кипр
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Пейя, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1200 кв.м. В Пафосе. На территории с возможностью постр…
€300,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Пейя, Кипр
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Пейя, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 8362 кв.м. В Пафосе. Имеет вид на море. Земельный участ…
€497,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Пейя, Кипр
Земельные участки 1 комната с furnishings
Пейя, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 35118 кв.м. В Пафосе. Территориальная зона: Г3Коэффицие…
€180,000
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