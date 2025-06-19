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Инвестиционная недвижимость в Пейе, Кипр

Инвестиционная Удалить
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1 объект найдено
Инвестиционная 435 м² в Пейя, Кипр
Инвестиционная 435 м²
Пейя, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 435 м²
Три отдельно стоящие 3-комнатные виллы частного района. Ключевые особенности каждой виллы 3…
$1,13 млн
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