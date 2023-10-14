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Виллы с видом на море в Паралимни, Кипр

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11 объектов найдено
Вилла 6 комнат с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии в Протарас, Кипр
Вилла 6 комнат с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
Протарас, Кипр
Комнаты 6
Площадь 375 м²
Количество этажей 3
Продается вилла площадью 375 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на море. К н…
€2,50 млн
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город в Паралимни, Кипр
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город
Паралимни, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 700 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 700 кв.м В Протарасе. Первый этаж состоит из одной спальн…
€2,10 млн
Вилла 3 комнаты с видом на море, с бассейном, с furnishings в Протарас, Кипр
Вилла 3 комнаты с видом на море, с бассейном, с furnishings
Протарас, Кипр
Комнаты 3
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 140 кв.м В Протарасе. Из окон открывается вид на море. Недвижимость…
€1,50 млн
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Протарас, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Протарас, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 190 кв.м В Протарасе на стадии строительства. Первый этаж…
€670,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Протарас, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Протарас, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 133 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 133 кв.м В Протарасе. Первый этаж состоит из гостиной с к…
€540,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Протарас, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Протарас, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 174 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 174 кв.м В Протарасе. Первый этаж состоит из гостиной с к…
€600,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Протарас, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Протарас, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 156 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 156 кв.м В Протарасе. Первый этаж состоит из одной спальн…
€520,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Протарас, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Протарас, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 320 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 320 кв.м В Протарасе на стадии строительства. Первый этаж…
€900,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Протарас, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Протарас, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 160 кв.м В Протарасе на стадии строительства. Первый этаж…
€477,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Протарас, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Протарас, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 161 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 161 кв.м В Протарасе на стадии строительства. Первый этаж…
€515,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Протарас, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Протарас, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 168 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 168 кв.м В Протарасе на стадии строительства. Первый этаж…
€625,000
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