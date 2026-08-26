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Долгосрочная аренда таунхаусов с видом на море в районе Пафос, Кипр

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1 объект найдено
Таунхаус 2 спальни в Тала, Кипр
Таунхаус 2 спальни
Тала, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Наслаждайтесь панорамным видом на море и горы из этого привлекательного таунхауса на первом …
$1 400
в месяц
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Параметры недвижимости в районе Пафос, Кипр

с садом
с видом на горы
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