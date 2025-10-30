Показать объекты на карте Показать объекты списком
  2. Кипр
  3. район Пафос
  4. Долгосрочная аренда
  5. Таунхаус

Долгосрочная аренда таунхаусов в районе Пафос, Кипр

4 объекта найдено
Таунхаус 3 спальни в Chloraka, Кипр
Таунхаус 3 спальни
Chloraka, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
For rent: Spacious townhouse located in the peaceful area of Chlorakas. With an internal spa…
$3,484
в месяц
Таунхаус 2 спальни в Катикас, Кипр
Таунхаус 2 спальни
Катикас, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
For rent: A charming used townhouse offering comfortable living in the peaceful village of K…
$697
в месяц
Таунхаус 2 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Таунхаус 2 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Townhouse for rent in the Kato Paphos area. The property features two bedrooms and a family…
$1,277
в месяц
Таунхаус 2 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Таунхаус 2 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Welcome to this charming two-bedroom townhouse for rent in the popular Tombs of the Kings ar…
$1,393
в месяц
