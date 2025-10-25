Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Pano Polemidia Community
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Pano Polemidia Community, Кипр

1 объект найдено
Дом 2 спальни в Pano Polemidia Community, Кипр
Дом 2 спальни
Pano Polemidia Community, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
2 bedroom house near the new hospital. there is a wardrobe that can be converted into a thir…
$360,159
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Pano Polemidia Community, Кипр

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти