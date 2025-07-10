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Виллы с террасой в Palodeia, Кипр

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5 объектов найдено
Вилла в Палодея, Кипр
Вилла
Палодея, Кипр
Количество спален 5
Площадь 237 м²
BirdieLane - изысканная вилла на Кипре, расположенная в одном из лучших районов острова. Про…
$1,55 млн
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Вилла в Палодея, Кипр
Вилла
Палодея, Кипр
Количество спален 3
Площадь 174 м²
BirdieLane - элегантная вилла на Кипре, расположенная в престижном районе, идеально подходящ…
$755,643
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Вилла в Палодея, Кипр
Вилла
Палодея, Кипр
Количество спален 3
Площадь 184 м²
BirdieLane - изысканная вилла на Кипре, расположенная в одном из лучших районов острова. Про…
$837,020
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Вилла в Палодея, Кипр
Вилла
Палодея, Кипр
Количество спален 3
Площадь 174 м²
BirdieLane - элегантная вилла на Кипре, расположенная в престижном районе, идеально подходящ…
$639,391
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Вилла в Палодея, Кипр
Вилла
Палодея, Кипр
Количество спален 3
Площадь 185 м²
BirdieLane - элегантная вилла на Кипре, расположенная в престижном районе, идеально подходящ…
$837,020
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Параметры недвижимости в Palodeia, Кипр

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