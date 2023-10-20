Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Жилая
  4. Palodeia
  5. Коттеджи

Коттеджи в Palodeia, Кипр

Коттедж В архив
Очистить
1 объект найдено
Коттедж 1 комната с бассейном, с furnishings в Палодея, Кипр
Коттедж 1 комната с бассейном, с furnishings
Палодея, Кипр
Комнаты 1
Площадь 142 м²
Количество этажей 1
Этот отдельный дом идеально расположен в деревне Палодья, в небольшом комплексе из одиннадца…
€399,000

Параметры недвижимости в Palodeia, Кипр

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти